Meaño explota con éxito la fórmula del vino en familia

El Concello de Meaño celebró por todo lo alto su XXV Festa do Viño, una cita que nació con un carácter marcadamente familiar y no ha dejado de crecer hasta consagrarse como una de las exaltaciones enogastronómicas más importantes de la subzona productora Val do Salnés y, por qué no decirlo, una de las más destacadas de la provincia.

Esta vez lo hizo con el actor y presentador Carlos Sobera a modo de pregonero y nuevo «Embaixador de Mérito» de la celebración. Un título que, desde ayer, comparte protagonismo con el de «Embaixador de Honra» entregado a Luis López, el presidente de la Diputación de Pontevedra, quien considera este reconocimiento «un reconocimiento» al esfuerzo realizado por el gobierno que lidera en defensa del enoturismo y las cooperativas vitivinícolas.

Fue en el acto de nombramiento de los nuevos caballeros donde el titular del ente provincial tuvo la oportunidad de destacar el crecimiento de la fiesta meañesa, además de comprometerse a «seguir trabajando en pro de un turismo sostenible y descentralizado» que, a su juicio, pasa por reforzar, más si cabe, los lazos de colaboración con el sector agroganadero y los Concellos de la provincia.

Compromiso del que fue testigo el alcalde, Carlos Viéitez, uno de los grandes protagonistas de la fiesta desplegada desde el viernes en la localidad meañesa, en la que se registró una nutrida participación no solo de vecinos, sino también de ciudadanos de otros muchos municipios de la provincia y no pocos turistas.

De ahí la satisfacción y orgullo mostrados por el regidor, quien hizo hincapié en el crecimiento experimentado por este acontecimiento social que sirve para reivindicar el importante papel que desempeñan las bodegas y viticultores de Meaño tanto en la Denominación de Origen Rías Baixas como en el conjunto del mundo del vino.

Especialmente llamativa y colorida resultó la jornada dominical, sobre todo durante el desfile protagonizado por los representantes de las diferentes cofradías enogastronómicas que quisieron arropar las bodas de plata de la Festa do Viño, y que desfilaron por el entorno del consistorio y la carpa ferial ataviados con sus llamativas vestimentas ante la atenta mirada de cientos de personas que se agolpaban a uno y otro lado de la carretera.

Una jornada, dicho sea de paso, también marcada por la actuación de la orquesta Panorama, que es una apuesta segura en cualquier tipo de celebración, y el partido que disputaron las selecciones nacionales de España y Argentina en la final de la Copa del Mundo de la FIFA, convirtiéndose la victoria de «La Roja» en el broche de oro perfecto de esta consolidada exaltación del vino.

La misma de la que formaron parte activa las decenas de referencias presentadas y comercializadas por bodegas como Attis, Rexurdir, Avó Roxo, Rozas, Albamar y Terras de Lantaño. A las que se sumaron otras como Pedro Méndez, Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín y Zárate.

La relación se completaba con Cristimil, Paco & Lola, Forjas del Salnés, O Forrollo, Terra de Mareas, Lagar O Parral y Cabaleiro do Val.

Los asistentes pudieron saborear sus diferentes vinos e incluso maridarlos con churrasco, empanada, pulpo «á feira», pimientos de Padrón y jamón, entre otros platos que se ofrecían en el, por momentos, abarrotado recinto ferial.