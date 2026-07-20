Los meañeses tienen prioridad para adquirir las entradas de la Festa dos Muiños

Los meañeses puedan formalizar entre mañana y el miércoles su inscripción para asistir como comensal al almuerzo de la «XXII Festa dos Muiños», que se celebrará en el área recreativa del Muiño do Ferreiro, en Lores, el próximo domingo. Y cada vecino puede reservar un máximo de 16 entradas.

Son las dos grandes novedades organizativas introducidas en la preparación de este almuerzo, teniendo en cuenta que el pasado año las entradas «volaron» en apenas unas horas, dado que se abrió el plazo para el público en general y sin limitación alguna en cuenta a invitaciones permitidas.

Por esta razón, el gobierno de Carlos Viéitez ha querido reservar dos días para inscripción expresa de los vecinos meañeses, y en caso de que queden plazas vacantes se permitirá el acceso a comensales de otros municipios este jueves, también con ese máximo de 16 entradas por persona solicitante.

Comensales en la fiesta de los molinos. / Adrian Irago

El precio a abonar por cada comensal es de 33 euros, en el caso de los adultos, y de 15 euros si se trata de niños, es decir, diez menos que el pasado año.

Se ofrecerá un menú ya tradicional compuesto por empanada, pulpo «á feira» y carne «ó caldeiro», todo ello regado por vinos Rías Baixas y tinto Barrantes. Los postres: bizcocho, helado, café y licores.

El coste del menú que ofrece la empresa de catering contratada ronda los 50 euros por persona, pero el Concello se hace cargo de un buen porcentaje, de ahí cubre los 33 euros que debe aportar cada comensal.