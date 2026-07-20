Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del MundoBorja Iglesias«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosFlota Mauritania
instagramlinkedin

Una cita tradicional

Los meañeses tienen prioridad para adquirir las entradas de la Festa dos Muiños

Los vecinos podrán inscribirse entre mañana y el miércoles, con un máximo de 16 entradas por persona

Una edición anterior de la fiesta.

Una edición anterior de la fiesta. / Adrian Irago

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tino Hermida

Meaño

Los meañeses puedan formalizar entre mañana y el miércoles su inscripción para asistir como comensal al almuerzo de la «XXII Festa dos Muiños», que se celebrará en el área recreativa del Muiño do Ferreiro, en Lores, el próximo domingo. Y cada vecino puede reservar un máximo de 16 entradas.

Son las dos grandes novedades organizativas introducidas en la preparación de este almuerzo, teniendo en cuenta que el pasado año las entradas «volaron» en apenas unas horas, dado que se abrió el plazo para el público en general y sin limitación alguna en cuenta a invitaciones permitidas.

Por esta razón, el gobierno de Carlos Viéitez ha querido reservar dos días para inscripción expresa de los vecinos meañeses, y en caso de que queden plazas vacantes se permitirá el acceso a comensales de otros municipios este jueves, también con ese máximo de 16 entradas por persona solicitante.

Comensales en la fiesta de los molinos.

Comensales en la fiesta de los molinos. / Adrian Irago

El precio a abonar por cada comensal es de 33 euros, en el caso de los adultos, y de 15 euros si se trata de niños, es decir, diez menos que el pasado año.

Se ofrecerá un menú ya tradicional compuesto por empanada, pulpo «á feira» y carne «ó caldeiro», todo ello regado por vinos Rías Baixas y tinto Barrantes. Los postres: bizcocho, helado, café y licores.

Noticias relacionadas y más

El coste del menú que ofrece la empresa de catering contratada ronda los 50 euros por persona, pero el Concello se hace cargo de un buen porcentaje, de ahí cubre los 33 euros que debe aportar cada comensal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents