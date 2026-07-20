Gonzalo Durán atribuye a una acción intencionada el fuego que arrasó el galpón de la casa que pertenecía a su madre en Caleiro

Un incendio declarado durante la madrugada de hoy arrasó por completo el galpón de la vivienda propiedad del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, situada en Caleiro. Las llamas destruyeron una construcción de aproximadamente 200 metros cuadrados y los numerosos enseres que se encontraban almacenados en su interior, entre ellos un tractor utilizado para realizar labores agrícolas. Pese a la magnitud del fuego y a las importantes pérdidas materiales ocasionadas, no hubo que lamentar daños personales.

La propiedad perteneció a la matriarca de la familia y permanecía deshabitada desde antes de su fallecimiento. Nadie se encontraba, por tanto, en la finca en el momento en el que se originó el incendio. El suceso volvió a golpear directamente al entorno familiar del alcalde y causó una gran preocupación por la intensidad alcanzada por las llamas durante la madrugada.

Preguntado por la virulencia del incendio, Gonzalo Durán quiso agradecer expresamente la rápida respuesta y la actuación de Protección Civil. La intervención permitió contener el avance del fuego e impidió que las llamas se propagasen desde el galpón hasta la propia vivienda. La casa pudo quedar de este modo a salvo, aunque la dependencia anexa resultó completamente arrasada, al igual que los efectos y la maquinaria que se guardaban en ella.

El alcalde de Vilanova manifestó su convencimiento de que el incendio fue provocado. Durán fundamente sus sospechas en la reiteración de episodios similares sufridos durante los últimos años en propiedades vinculadas a él y a su familia. El fuego de Caleiro es ya el tercero que se registra, después del incendio que afectó con anterioridad a su vivienda situada en el centro de Vilanova y del que también calcinó un vehículo también de su propiedad.

La sucesión de los tres episodios lleva al regidor a descartar que este último incendio pueda responder a un hecho fortuito. Durán reconoció que afronta la situación con preocupación, pero también con un profundo sentimiento de hartazgo ante la repetición de unos sucesos que alcanzan directamente a su patrimonio y al de su familia. «Tengo claro que el incendio fue provocado y sé quien fue», sostiene el alcalde vilanovés.

El regidor va incluso más allá y asegura que tiene claro quién se encuentra detrás de lo ocurrido, aunque no hizo pública la identidad de la persona a la que atribuye la autoría. «Sé quién lo ha hecho y se tomarán medidas al respecto», avanzó Durán. Su intención es actuar para que se esclarezca este nuevo episodio y se puedan exigir las responsabilidades que correspondan por unos hechos que considera intencionados.

La tesis de la intencionalidad responde por ahora a la valoración expresada por el alcalde, a la espera de que las pesquisas permitan determinar oficialmente el punto de origen del fuego y las circunstancias en las que se inició. La principal consecuencia material es la pérdida total del galpón, que quedó consumido por las llamas junto a todo lo que había en su interior.

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La pronta actuación de Protección Civil evitó que el balance fuese todavía más grave al impedir que el fuego alcanzase la vivienda principal. El episodio se saldó sin heridos, aunque ocasionó numerosos daños materiales.