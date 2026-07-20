Fajardo carga contra Urbaser y Ravella por el estado de los contenedores

Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia públicamente que, según ellos, la empresa Urbaser «incumple de forma sistemática el contrato de recogida de la basura»,en lo referido al mantenimiento y limpieza de los contenedores.

La formación que representa Juan Fajardo en el pleno señala que hay numerosos contenedores con el pedal que acciona la tapa estropeado desde hace meses, cuando los pliegos del contrato establecían que la empresa los repararía o cambiaría el bidón en un plazo de 24 horas. Esquerda Unida también se queja de la limpieza de algunas islas de contenedores.

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El grupo político carga contra Urbaser, al acusarla de decidir unilateralmente qué condiciones cumple del contrato y cuáles no, pero también contra la concejala de Servicios, Tania García y el Concello, por no obligar a la empresa a cumplir todo el contrato, mediante sanciones u otras medidas.