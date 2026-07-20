La estación marítima quedará en manos del Puerto o de un operador privado

La obra de la estación marítima de Vilagarcía está prácticamente concluida. El proyecto depende de la Axencia de Turismo de Galicia, pero en cuanto esté finalizada, este órgano de la Xunta la cederá a la Autoridad Portuaria (que es la propietaria de los terrenos donde se ubica) que podría optar a su vez por la explotación directa de las instalaciones o su concesión a un operador privado.

Este proyecto, valorado en 990.000 euros, ha generado una gran expectación en Vilagarcía, pues se considera que puede ser un importante revulsivo turístico para la ciudad. Además, su creación se produce en un momento en el que están en auge el turismo náutico y el fenómeno jacobeo.

Pero la Xunta de Galicia podría exponerse a la pérdida de los fondos europeos que obtuvo para este proyecto, puesto que no logró terminar los trabajos antes del 30 de junio, fecha límite marcada en su día por el Gobierno para los proyectos financiados con dinero del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Eso sí, la normativa comunitaria, en todo caso, fija el 31 de agosto como fecha improrrogable para la conclusión de las obras financiadas.

Grandes cristaleras en la fachada orientada al mar. / Noe Parga

Desde la Xunta señalan que ya queda muy poco para que el edificio esté totalmente concluido. A partir de ese momento, se iniciarán los trámites administrativos para la cesión del inmueble a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, que será la responsable de su puesta en servicio o, si esta entidad lo considera oportuno, su entrega a un operador privado mediante concesión.

El edificio, situado en el Muelle de Pasajeros, está prácticamente rematado, si bien siguen trabajando varios equipos de operarios, en la cubierta de zinc y los acabados interiores.

Las obras han sufrido retrasos por una serie de condicionantes. El primero fue que la Xunta tuvo que licitar dos veces la obra, porque la empresa a la que se le adjudicó el proyecto la primera vez terminaría dando marcha atrás y renunciando al contrato antes de empezar a trabajar. Posteriormente, el invierno excepcionalmente lluvioso también retrasó los trabajos.

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La terminal contará con una zona de recepción de visitantes, servicio de restauración y una tienda de recuerdos, y en una parcela anexa se ha habilitado una zona de esparcimiento, con césped artificial y unos bancos con vistas al mar.