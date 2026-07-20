La DO Rías Baixas coloca 23 vinos entre los 100 mejores de España

Los vinos amparados por la Denominación de Origen Rías Baixas vuelven a situarse entre los grandes referentes del panorama vitivinícola nacional tras lograr una destacada presencia en la Guía de los 100 Mejores Vinos de España de la cosecha 2025, editada por la Unión Española de Catadores (UEC) con motivo del 40 aniversario de los Premios Baco, el concurso nacional dedicado a los vinos jóvenes.

La publicación selecciona las cien mejores referencias de la cosecha 2025 entre cerca de 400 vinos catados, de las que 23 pertenecen a la DO Rías Baixas, lo que supone casi una cuarta parte del total incluido en la guía. Un resultado que confirma el excelente momento que atraviesan los vinos de esta marca de calidad.

El protagonismo de Rías Baixas es aún mayor entre las máximas distinciones del certamen. De los 17 vinos españoles que han recibido el reconocimiento Gran Baco de Oro, reservado a las elaboraciones con las puntuaciones más elevadas del concurso, cinco corresponden a la denominación gallega, lo que representa cerca del 30% de todas las referencias distinguidas con esta categoría. Según la Unión Española de Catadores, estos vinos superaron los 92 puntos, acreditando «su carácter excepcional y su calidad reconocida por el concurso».

La portada de la Guia 100 Mejores Vinos de España cosecha 2025. / FdV

La guía propone un recorrido por la diversidad vitivinícola española a través de vinos blancos, rosados y tintos procedentes de diferentes zonas productoras.

En el caso de Rías Baixas, la publicación destaca la personalidad de sus elaboraciones, ofreciendo para cada referencia una ficha técnica con información sobre su origen, características y proceso de elaboración, además de comentarios de cata realizados por el panel de expertos de los Premios Baco.

Desde el Consejo Regulador de la DO Rías Baixas, presidido por Isidoro Serantes, se valora especialmente la amplia representación alcanzada por sus vinos en esta edición de la guía, al considerar que supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por viticultores y bodegas para mantener los elevados estándares de calidad que caracterizan a este sello.

En esa Guía de los 100 Mejores Vinos de España de la cosecha 2025 destacan los cinco vinos de Rías Baixas que obtuvieron la máxima distinción, es decir el Gran Baco de Oro, como son «Eidos de Padriñán», de Adega dos Eidos; «Esencia Diviña», de Adegas Gran Vinum; «Señorío de Rubiós Albariño», de la bodega del mismo nombre; «Nemiña», de Viña Costeira y «Paco & Lola», de Cooperativa Vitivinícola Arousana.

La misma que se llevó uno de los 18 premios Medalla Baco de Oro, junto con el albariño Bouza do Rei, de la bodega ribadumiense que le da nombre; el «Mar de Ons», de Bodegas Aguiuncho; «Aqvitania», de Bodegas Aquitania; y el buque insignia de Condes de Albarei.

A mayores, lograron su premio Adegas Valmiñor, por el caldo «Dávila»; la firma Hammeken Cellars, con el vino «Gotas de Mar Limited Edition»; y Aldea de Abaixo, con el «Gran Novas».

La relación se completa con el «Granbazán Etiqueta Verde», elaborado en la bodega antiguamente conocida como Agro de Bazán; «Lagar de Cervera», de Lagar de Fornelos; el «Lolo» de Paco & Lola; «Mar de Galilea», de Adegas Terra Santa; «Pulpo Albariño», elaborado por Félix Solís Avantis; «Señorío da Torre», de la firma Aldea de Abaixo; el «Señorío de Rubiós Godello», de Señorío de Rubiós; «Puerta Santa», de Adegas Morgadío; y «Albariño Mar de Ons».

Los cinco Gran Baco de Oro representan casi el 30% de las 17 máximas distinciones concedidas en toda España, un dato que pone de manifiesto el peso de la DO Rías Baixas en esta edición de los Premios Baco. Además, «Paco & Lola 2025» fue distinguido como Mejor Albariño de esa añada, mientras que «Nemiña 2025» recibió el reconocimiento a Mejor Nueva Marca.