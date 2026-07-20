A Concha-Compostela y O Castrove, dos de los mejores «observatorios» para el eclipse solar en O Salnés

Muchas personas acuden estos días a Juan Ramos tanto por su profesión como óptico optometrista como por su pasión por la astronomía. Y es que la cercanía del eclipse solar del 12 de agosto obliga, por una parte, a hacerse con unas gafas homologadas que permitan la observación del fenómeno con seguridad para los ojos; pero también a buscar consejos sobre los mejores lugares para disfrutar del momento.

Sobre lo segundo, Juan Ramos apunta en primer lugar a un matiz importante. Y es que si bien el eclipse podrá observarse desde cualquier punto de Galicia, en O Salnés no llegará a verse el sol completamente tapado. Para ver el eclipse total sin salir de la comunidad, habría que desplazarse unos cuantos kilómetros al norte o al este, a determinadas zonas de las provincias de A Coruña o Lugo. En la de Pontevedra, solo será total en Rodeiro, Vila de Cruces y Agolada.

Pero quienes prefieran quedarse por O Salnés podrán disfrutar de un eclipse parcial muy amplio, ya que el sol quedará cubierto por encima del 90 por ciento. En ese caso, los lugares ideales para verlo son aquellos con el horizonte despejado, como las playas o los montes.

Juan Ramos, a la derecha, junto a su amigo Óscar Blanco, se preparan para el eclipse de 2023 en Australia. / FdV

«A la hora que empezará el eclipse el sol todavía estará bastante alto, de modo que podrá verse sin problemas desde muchos puntos», señala Ramos. Eso sí, habrá que evitar valles hondos que puedan tener colinas o montes en la dirección en la que estará ese día el sol sobre el horizonte. En cualquier caso, el óptico vilagarciano apunta que la mayoría de playas y zonas altas como Xiabre, Lobeira o el Castrove pueden ofrecer buenas panorámicas del ocultamiento solar, siempre y cuando ese día el cielo esté despejado.

Concellos como los de Vilagarcía y Meis están coordinando con la Subdelegación del Gobierno dispositivos de seguridad y movilidad. Vilagarcía ha habilitado un punto de observación en la playa de A Concha-Compostela, y está previsto que se organicen actividades complementarias para las cientos de personas que se espera que se den cita esa tarde en el arenal. Meis, por su parte, ha remitido a la Subdelegación una propuesta con dos puntos de observación, que son la cima del monte Castrove y en el mirador de San Martiño. La Guardia Civil ya está coordinando el dispositivo de seguridad con la agrupación local de Protección Civil.

Las gafas de eclipse

Juan Ramos dirige el establecimiento de Opticalia en Vilagarcía de Arousa. Su óptica situada en la Rúa do Río, a un paso de la plaza de Galicia, fue de las primeras de la ciudad en vender gafas especiales para la observación del eclipse, cuando aún quedaba más de medio año para el 12 de agosto.

La venta de gafas especiales se dispara, con cifras seis veces superiores a las de primavera

En las últimas semanas, la demanda de estos anteojos especiales se ha multiplicado exponencialmente. «Estos días vendemos cinco o seis veces más gafas de eclipse que cuando empezamos con ellas, y hay gente que las está reservando por miedo a que se agoten», explica.

Precisamente, el Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia acaba de lanzar una campaña de sensibilización sobre este asunto, mediante la distribución de folletos en las ópticas. En ellos, advierte de que es imprescindible tomar ciertas precauciones en la observación, pues de lo contrario la retina podría sufrir daños permanentes.

«La retina no produce dolor y, por ello, una persona puede estar sufriendo una quemadura en sus retinas al mirar al sol sin darse cuenta, percibiendo únicamente una luz muy intensa», advierte el Colexio. Para evitarlo, indican que en caso de comprar gafas de eclipse, estas deben adquirirse «siempre en establecimientos sanitarios de óptica», y que deben tener una certificación ISO 12312-2:2015.

Juan Ramos: «Un eclipse solar total es el espectáculo más grande que se puede ver en el cielo»

Pero incluso así hay que tener cuidado para no hacerse daño, y nunca utilizar las gafas «en intervalos superiores a los 30 segundos». La luna empezará a tapar el sol sobre las 19.30 horas, aproximadamente; la fase de ocultación total será sobre las 20.30; y después el sol irá descubriéndose poco a poco hasta las 21.30.

Por ello, dado que el proceso completo durará unas dos horas, lo que se aconseja es realizar varias observaciones cortas del fenómeno, de no más de 30 segundos cada una, con intervalos de varios minutos de descanso entre cada observación. Las gafas no serán necesarias única y exclusivamente durante el apenas minuto y medio que dure la fase de totalidad.

Otro aspecto en el que incide el Colexio de Ópticos es el grave riesgo que supondría utilizar máscaras de soldador, cristales ahumados, radiografías, cds o varias gafas de sol superpuestas.

«El espectáculo más grande»

Juan Ramos ha tenido la oportunidad de presenciar ya dos eclipses solares totales, uno en Australia en 2023 y otro en Texas (Estados Unidos), en 2024. Afirma que son experiencias únicas y sobrecogedoras. «A mí me parece el espectáculo más grande que se puede ver en el cielo».

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