El Concello de O Grove convoca el Premio de Investigación e Cultura Marítima Luís Rei

El Concello de O Grove ha abierto la convocatoria de la tercera edición del Premio de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei, una iniciativa promovida por la Concejalía de Cultura, dirigida por Pilar Galiñanes, con el objetivo de mantener viva la memoria del investigador y divulgador Xosé Luís Rei Núñez y fomentar el estudio y la recuperación del patrimonio marítimo gallego. El certamen cuenta con una dotación económica de 1.500 euros, financiada a través del Plan Máis Provincia 2026 de la Diputación de Pontevedra.

Con este galardón, el Ayuntamiento pretende rendir homenaje a la figura de Luís Rei, reconocido por su compromiso con O Grove y con Galicia, «por su intensa labor de investigación sociocultural vinculada al municipio y a la comarca de O Salnés, así como por su papel fundamental en la recuperación y difusión del patrimonio marítimo gallego y de las embarcaciones tradicionales». También destacó por sus estudios sobre figuras clave de la cultura gallega como el poeta Ramón Cabanillas y el agrarista Basilio Álvarez.

El concurso está abierto a cualquier persona física que presente un trabajo escrito en gallego, inédito y original, relacionado con el patrimonio y la cultura marítima y fluvial, su recuperación o con la historia y la cultura de O Grove y de O Salnés. Las obras no podrán haber sido publicadas ni difundidas previamente, ni total ni parcialmente, por ningún medio.

El exconcejal, ya fallecido, Luis Rei Núñez (c). / FdV

Las bases, ya disponibles en la sede electrónica y en la página web del Concello do Grove, fijan el 15 de octubre de 2026 como fecha límite para la presentación de los originales.

Los trabajos deberán tener una extensión de entre 75 y 150 páginas, en formato DIN A4, con tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1,5 y páginas numeradas. Cada participante deberá entregar cinco copias en papel y otra en formato digital en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, garantizando el anonimato mediante el sistema de lema y sobre cerrado con los datos personales del autor.

Una actividad divulgativa de la asociación Amigos da Dorna Meca. / FdV

Un jurado formado por especialistas

El jurado estará integrado por cinco especialistas de reconocido prestigio vinculados a la cultura marítima gallega o a la historia de O Grove y de O Salnés. Formarán parte del mismo la persona ganadora de la edición anterior, tres miembros designados por el Concello de O Grove y un representante de Culturmar, la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. La decisión se adoptará por mayoría simple y será inapelable.

El fallo se dará a conocer antes de finalizar el mes de diciembre. El premio podrá declararse desierto si ninguna de las obras alcanza al menos tres votos favorables del jurado.

La entrega del galardón se celebrará en un acto público cuya fecha y ubicación se anunciarán con antelación. El trabajo premiado pasará a ser propiedad del Concello do Grove, que se reserva los derechos de uso, difusión y publicación, pudiendo además establecer acuerdos con una editorial para su edición.

Amigos da Dorna Meca promociona la cultura marítima tradicional en el campamento juvenil de O Grove. / FdV

Desde la Concejalía de Cultura, Pilar Galiñanes destaca que esta tercera edición consolida un certamen que busca impulsar la investigación sobre el patrimonio marítimo y fluvial de Galicia al tiempo que preserva el legado intelectual y humano de Xosé Luís Rei Núñez, una figura de referencia en la defensa y divulgación de la cultura marítima gallega.

Algo a lo que contribuye también de manera decisiva la asociación Amigos da Dorna Meca, que este verano sigue desplegando múltiples actividades con las que dar a conocer dornas, racús y otro muchos tipos de embarcaciones.

La entidad que preside José Manuel Triñanes colabora igualmente, y de forma llamativa, con el Concello de O Grove y su campamento juvenil estival, ofreciendo a los jóvenes mecos la oportunidad de familiarizarse con esas naves que forman parte de la historia de su pueblo.