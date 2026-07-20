El Atlantic Fest cierra su décimo aniversario con 21.500 asistentes

Atlantic Fest cerró su décima edición con más de 21.500 asistentes durante sus tres jornadas de programación en Vilagarcía. El balance difundido por la organización confirma el poder de convocatoria alcanzado por el festival en su décimo aniversario, con más de 10.000 personas en cada uno de los dos días principales celebrados en la playa de A Concha.

El público respondió de manera multitudinaria a una edición concebida como una celebración de los diez años de trayectoria del evento. El arenal volvió a transformarse en un gran recinto para la música en directo, mientras que el domingo la programación se trasladó al centro de la ciudad. Los últimos conciertos llenaron de ambiente las calles y pusieron el broche a un fin de semana que convirtió nuevamente a Vilagarcía en lugar de encuentro para aficionados llegados desde distintos puntos de España.

El cartel reunió algunos de los nombres más destacados de la programación internacional y nacional. Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club y Shame encabezaron la representación foránea. Junto a ellos actuaron grupos y artistas como Los Planetas, Carolina Durante, Nacho Vegas, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro, Depresión Sonora y Nadadora, configurando una propuesta amplia y reconocible para el público habitual del festival.

La presencia de bandas internacionales aumentó el atractivo de la cita. / Iñaki Abella

La décima edición sirvió también para reafirmar la identidad de una cita que ha crecido sin abandonar el formato con el que busca diferenciarse dentro del calendario musical gallego. La combinación de un cartel de dimensión internacional, una organización cuidada y un recinto situado a orillas de la ría de Arousa continúa siendo la principal carta de presentación del Atlantic Fest. El ambiente de las tres jornadas reforzó el carácter festivo y musical de la cita.

La organización agradeció la confianza del público y el compromiso de los artistas, además del trabajo desarrollado por el personal, las instituciones, los patrocinadores y las entidades colaboradoras. Su respaldo, destaca, ha permitido sostener y consolidar durante estos diez años un proyecto que pretende continuar creciendo sin perder su esencia.

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Atlantic Fest despide así una edición señalada en su historia y comienza a mirar hacia el futuro. Tras superar los 21.500 asistentes y rebasar la barrera de las 10.000 personas en cada jornada principal, el festival renueva su compromiso de mantener en Vilagarcía una experiencia musical con personalidad propia. La décima edición baja el telón con un aniversario multitudinario y con la voluntad de dar continuidad a un proyecto ya asentado entre las grandes citas del verano gallego.