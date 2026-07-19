Clásicos del motor
Vista Real luce como el lugar de recreo de más de 300 vehículos antiguos
Éxito de participación en la actividad promovida por la asociación Clásicos Monte Lobeira
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Vilanova
Más de 300 vehículos, entre coches y motos, anteriores a 1985 se dieron cita en la mañana de ayer en el pazo Vista Real de Vilanova para participar en la concentración convocada por la asociación Clásicos Monte Lobeira. Lorenzo Chazo, promotor del encuentro, destacó que «formamos una caravana de más de 3 kilómetros. La respuesta fue espectacular y todo salió como queríamos». También hubo galardones para el conductor más veterano quien a sus 84 años también pilotó el coche más antiguo, un Morris de 1954. La moto más antigua en participar fue una Terrot de 1928. Un éxito de concentración que también se ratifica en la participación de 476 inscritos en este gran paseo sobre ruedas.
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