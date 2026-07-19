Vilagarcía destina 4 millones de euros al nuevo contrato de limpieza de edificios

El contrato de limpieza de los edificios municipales de Vilagarcía de Arousa ha salido a licitación, por un periodo inicial de dos años y un importe total de casi 3,9 millones de euros. Se trata de uno de los contratos de más importe de todos los que gestiona la administración local, y llevaba casi siete años en precario, dado que Clece se ocupa de la limpieza de las instalaciones municipales mediante ampliaciones extraordinarias periódicas desde septiembre de 2019.

El portal de Contratos del Estado recoge las condiciones de una de las adjudicaciones de mayor importe de cuantas puede hacer Ravella, y que llevaba más de un lustro en el cajón. El anterior contrato ordinario expiró en septiembre de 2019, y desde entonces la empresa Clece se encarga de la limpieza de las instalaciones municipales mediante ampliaciones contractuales que se realizan por interés público, ya que la normativa impide a las empresas interrumpir los servicios para no perjudicar a los ciudadanos.

Pero el hecho de que la empresa llevase trabajando tanto tiempo en precario, al margen de una adjudicación ordinaria convencional, es una situación anómala. La empresa considera que ha perdido dinero durante estos años, debido al encarecimiento del coste salarial y de los materiales; de hecho, en octubre de 2023 solicitó al Ayuntamiento un incremento del coste de los servicios de entre el 5 y el 7,6 por ciento, pero Ravella solo aceptó subirles un 3,9 por ciento.

Los pliegos recogen medio centenar de inmuebles, y casi la mitad son colegios o pabellones deportivos

La intención inicial del Ayuntamiento era que la nueva empresa ya empezase a trabajar a partir del 1 de septiembre, pero en la práctica va a ser imposible. De hecho, los licitadores tienen de plazo hasta el 28 de agosto para presentar sus ofertas en el Concello, y la apertura de los sobres económicos se hará el 20 de octubre.

Teniendo en cuenta los plazos administrativos habituales en este tipo de grandes contratos, todo apunta a que probablemente no esté completamente resuelto hasta finales de año o principios de 2027. El contrato es por dos años, pero ampliables año a año hasta un máximo de cinco.

Medio centenar de edificios

El Ayuntamiento ha dividido la licitación en tres lotes distintos, y las empresas interesadas pueden optar a los tres, a dos o a uno solo, puesto que las adjudicaciones serán independientes. El lote principal es el relativo a la limpieza de los edificios municipales, y los otros son para la recogida y destrucción de papel (a menudo, los documentos municipales que se desechan contienen datos de ciudadanos o empresas), y para la desinfección, en aquellas instalaciones con agua caliente, como las que tienen duchas y vestuarios.

El pliego de condiciones establece que la empresa adjudicataria deberá ocuparse de la limpieza de medio centenar de inmuebles, entre los que se cuentan una docena de pabellones de deportes y otros tantos colegios o guarderías; las bibliotecas y agencias de lectura; la casa consistorial o la plaza de abastos. La licitación también incorpora el aparcamiento Xoán XXIII (en su momento, era privado, por lo que no se integró en el anterior contrato de limpieza), el ascensor de la estación de tren, el Museo do Ferrocarril y los aseos móviles de temporada. También es previsible que se incorpore el local que utiliza para sus entrenamientos el club de remo de Vilaxoán.

Noticias relacionadas

En lo que respecta al personal, se calcula que harán falta en torno a medio centenar de trabajadores. Las condiciones laborales y sociales se regirán por el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Pontevedra, que ya venció y lleva tres años prorrogado.