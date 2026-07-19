El parque infantil de Torrado contará con una gran tirolina de 15 metros de largo

La empresa Bricantel ha sido propuesta como adjudicataria del proyecto de reforma del parque infantil de Torrado y de la estación de autobús, por precio y por acceder a realizar una serie de mejoras a mayores.

Su propuesta supone una rebaja de 21.000 euros en el precio de licitación, que era de 133.000 euros y que el Concello de Cambados cubre con el Plan +Provincia 2024.

De hecho, se trata de una obra muy esperada ante el mal estado de las instalaciones y que además debe ser ejecutada pronto para no perder los fondos. El propio pliego recoge la urgencia de intervenir en Torrado «por encontrarse en un estado de conservación muy deficiente».

La licitación fue anunciada hace unos días por el concejal José Ramón Abal Varela, antes de su expulsión del cuatripartito. Finalmente, al proceso se presentaron ocho empresas.

Infografía de otro de los nuevos juegos que se colocará en Torrado. / FdV

La obra tiene un plazo de ejecución de cinco meses y supondrá una renovación completa en Torrado, incorporando nuevos elementos, como uno multijuego con torre tipo faro que incorpora un tobogán tubular inoxidable, rocódromo, barra de incendios y tirolina de 15 metros de largo.

También un barco con pasadizo que tendrá un recorrido por pasarelas y paneles móviles, además de un tobogán, rampas de acceso y paneles giratorios.

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No obstante, según la memoria, se contempla la restauración de los juegos recuperables y la reparación del pavimento. Esto mismo se va a hacer en el parque infantil de la estación de autobús, además de adecentar las jardineras de los árboles.