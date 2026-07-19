Miles de aficionados arropan a España en Vilagarcía

Vilagarcía vive con una expectación extraordinaria la final del Mundial entre España y Argentina. Miles de personas, en su mayoría ataviadas con camisetas de la selección española, llenaron desde muchas horas antes del inicio del encuentro los espacios habilitados para seguir el partido en directo. Entre la marea roja tampoco faltó una minoritaria representación de aficionados argentinos, que aportó color y emoción a una cita marcada por el ambiente de convivencia.

La plaza de la II República y O Castro se convirtieron en los grandes puntos de reunión de la afición ante las pantallas gigantes instaladas para la ocasión. La elevada asistencia obligó a muchos seguidores a acudir con antelación para encontrar un lugar desde el que contemplar el duelo. Algunos incluso llevaron sus propias sillas de playa para acomodarse en medio de una multitud entregada desde la previa.

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Aspecto que presenta la plaza de O Castro. / FdV

Cánticos, banderas y nervios acompañaron los minutos anteriores al comienzo de una final histórica. Vilagarcía se preparaba para vivir una noche de máxima intensidad, con la celebración garantizada en las calles en caso de victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente.