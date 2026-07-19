Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialPretemporada CeltaEl 'Vigo Arena', en TeisSobrevivir al abuso sexualEntrevista a José López CamposFuegos de BouzasVive Vigo
instagramlinkedin

Sucesos

El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista

Testigos aseguran que el mismo hombre implicado en los incidentes de comienzos de julio disparó una escopeta de balines y embistió después el coche de un campista

La semana pasada el vecino violento golpeó con su vehículo a varios coches aparcados.

La semana pasada el vecino violento golpeó con su vehículo a varios coches aparcados. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilanova

Un nuevo episodio violento atribuido al mismo vecino que ya habría protagonizado graves altercados a comienzos de julio volvió a sembrar este sábado el miedo entre los bañistas y campistas de la playa de O Terrón, en Vilanova. Los hechos comenzaron a primera hora de la tarde, cuando el hombre, de más de 40 años, salió presuntamente de su vivienda portando una escopeta de balines y efectuó varios disparos.

Según el relato de usuarios de la zona, uno de los proyectiles alcanzó a una joven, aunque sin causarle lesiones de consideración. La presencia del arma y la actitud «totalmente descontrolada» del individuo provocaron momentos de pánico entre las personas que disfrutaban de la playa y, especialmente, entre las familias alojadas en el camping próximo a su domicilio.

La tensión volvió a dispararse ya de madrugada. Los testigos señalan que el mismo hombre irrumpió en el recinto al volante de una furgoneta y embistió por detrás el vehículo de uno de los campistas tras partir de su vivienda. El reducido espacio disponible para maniobrar y la rápida reacción de las numerosas personas presentes impidieron, según estas fuentes, que pudiera continuar golpeando otros automóviles.

Los usuarios alertaron de inmediato a la Guardia Civil. Los agentes desplazados hasta O Terrón lograron reducir al hombre minutos después, cuando continuaba mostrando un elevado estado de alteración. Al lugar acudió también una ambulancia, cuyo personal sanitario le administró medicación tranquilizante antes de trasladarlo al Hospital do Salnés.

El nuevo incidente ha elevado la preocupación de los campistas, que reclaman una solución ante la reiteración de unos comportamientos que consideran una amenaza para la seguridad y la tranquilidad de la zona. «Tenemos miedo y los niños están teniendo pánico», explica una de las usuarias del recinto.

Los afectados aseguran, además, que el vecino habría mostrado en otras ocasiones arpones de pesca submarina desde su vivienda con una actitud que interpretan como amenazante. Esta circunstancia incrementa la inquietud tanto entre los turistas como entre los profesionales vinculados al sector.

Noticias relacionadas y más

El episodio se produce después de los graves incidentes registrados el 2 de julio, cuando varios vehículos aparecieron con lunas y carrocerías destrozadas. Testigos atribuyeron entonces los daños al mismo hombre, que habría golpeado los turismos con una maza y utilizado posteriormente dos vehículos para embestir coches estacionados. En aquella ocasión tampoco se registraron heridos, aunque los desperfectos materiales fueron importantes y el implicado tuvo que ser trasladado al hospital tras varias horas de extrema agitación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents