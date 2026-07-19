Más de medio centenar de vinos reivindican su diversidad

Las mayores afluencias de público a la Festa do Viño de Meaño se preveían en la noche de ayer sábado y al mediodía de hoy domingo, por cuanto en el resto de las horas la asistencia mermó ligeramente en relación a ediciones anteriores. Pesaba este fin de semana el arrastre de los conciertos del Atlantic Fest (Vilagarcía) y del Bigsound (Pontevedra) para restar tirón a la fiesta meañesa, más el buen tiempo que llevaba a mucha gente a las playas.

Y es que ayer, la presencia de Banda Unión Musical de Meaño, estaba llamada a garantizar la presencia de familias del centenar de integrantes de esta formación, en su «Verbena Sinfónica», que se ofrecía a las 21.00 horas. En las voces de Silvia Ferre y Pedro Regueira, y con la dirección del maestro Diego Lorente, se interpretaba temas de siempre como «Santa Lucía» (Miguel Ríos), «Clavado en un bar» (Maná) o mix de formaciones como Queen o Mecano, entre otros. Y tras ello, tocaba verbena amenizada por la orquesta Cinema.

Los espacios de carpa y arbolado, éste último con una flota de mesas y bancos para poder atender a 300 comensales a un tiempo para surtirles de su gastronomía en cocina, fueron las zonas de mayor concentración de público.

En esta feria los vinos pueden adquirirse por botella o copa. En esta última versión, en función al caldo requerido, los precios oscilan entre 2,50 y 4 euros, excepto las de alto standing, marcado por un precio máximo de 9 euros la copa si lo que se demandaba era una de Torre Penelas Granito, elaborado en tonel de piedra en las bodegas que este sello tiene en la localidad meañesa de Xil (antiguas bodegas Valdamor, hoy desaparecidas). Por botella, los precios se mueven en el arco de entre 12 y 45 euros.

La charanga Alambique animó la fiesta con su música. / Tino Hermida

En el mundo del vino también se impone la diversificación. Atrás han quedado los años en cada que bodega ofrecía un único vino. Así, entre las 21 bodegas presentes este año, se ofrecen más de medio centenar de caldos diferentes. Las que más, hasta siete vinos, alguna ofertando la posibilidad de degustar sus vinos por copa o media copa (a mitad de precio) o mismo pagar en tarjeta. Pero esta feria, no todo es albariño -aunque sigue siendo el rey-, por cuanto en ella pueden degustarse 15 tintos Rías Baixas, en su mayoría caíño o espadeiro, mezclado en casos con mencía. Y, añadido -y esta es novedad-, dos rosados, un caíño Anadigna (Simes) y otro elaborado con mezcla de caíño y mencía en Pedro Méndez (Lores). Ambos, por su singularidad en el proceso de elaboración, no puede figurar adscritos a la D.O., recogiendo aún así buenas críticas, y comercializándose directamente en bodega.

Otra singularidad con uva albariña no adscrita a la D.O. era la presencia de un vino sin alcohol, el «Nº 0» que podía degustarse en el stand de Paco&Lola. Y ente los albariño presentes y galardonados en este 2026, el «Segrel Ámbar» de la meañesa Pablo Padín, que obtuvo el primer premio en la cata de la XXIX Fiesta del Albariño de Palma de Mallorca.

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Hoy domingo, la jornada viene marcada por el plano institucional. Al mediodía, desfile de autoridades y miembros de 33 cofradías representadas, acompañados por la Banda Unión Musical de Meaño en su recorrido entre el Pazo de Lis y la carpa. Luego parte de discursos y pregón a cargo de televisivo Carlos Sobera. Luego por la noche, verbena con la orquesta Panorama, pantallas para ver la final del mundial tanto en campo como en recinto de la verbena. Y todo ello, para facilitar el desplazamiento, el concello habitará un servicio de autobús gratuito de ida y regreso entre el estacionamiento disuasorio de Paco&Lola y el recinto para recorrer los 1.500 metros de distancia.