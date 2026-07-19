El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia

El propietario del antiguo asilo de Cambados va dando pasos para convertirlo en un hotel con prestaciones de lujo. De hecho, ya se ha decantado por la fórmula urbanística para ejecutar el proyecto, optando por la de tramitación más compleja y larga, y también ha aceptado darle una parcela al Concello para una futura residencia de mayores.

Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, quien lleva tiempo estudiando posibilidades y tiene dos opciones de solares «muy claras». Incluso ha entablado conversaciones iniciales con el dueño de uno de ellos, por si estuviera dispuesto a una futura compra venta.

El regidor explica todas estas novedades tras el último encuentro con el arquitecto contratado por Iberus Capital Investment Group SL para estudiar cómo proceder para que las instalaciones puedan funcionar como un establecimiento.

Según el primer edil, finalmente, se han decantado por promover una modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) para cambiar la calificación del suelo, que actualmente consta como de uso dotacional. Para esto debe presentar un proyecto que deberá aprobar el Concello y también Urbanismo de la Xunta.

La otra opción era guiarse por el plan especial de protección del conjunto histórico, el Pepocha, que, curiosamente, lo contempla como residencial. Esta vía habría facilitado las cosas, pero «aunque han optado por la opción más larga en tramitación, también la ven como la más segura», indica el alcalde.

Lago detalla también que la compra de un terreno y su cesión gratuita al Ayuntamiento dependerá de que sus planes para el emblemático edificio lleguen a buen puerto, pero confía en que no hay motivos para que suceda lo contrario.

El grupo inversor no tiene ninguna obligación, pues el antiguo asilo era una propiedad privada perteneciente a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados e Iberus procedió a su compra por un precio que fuentes solventes sitúan en algo más de 2,7 millones de euros de los 3,8 que la orden pedía en un primer momento.

Sin embargo, el Concello planteó esta especie de contraprestación defendiendo que la propiedad de 2.000 metros cuadrados era el único terreno de suelo urbano calificado como de uso dotacional-asistencial, así que consideraban que su pérdida debía ser compensada de algún modo, aún tratándose de un solar particular.

Asimismo, está el origen de todo esto, pues la congregación compró este predio ubicado en el barrio marinero de San Tomé tras la venta de pazo Torrado, el cual le había sido donado por un benefactor cambadés para tal fin, el cuidado de personas mayores y vulnerables, una labor que las monjas desarrollaron en la capital del albariño durante 85 años.

Lago defiende que, una vez perdida la compra del pazo por parte de la Xunta para mantener la actividad de asilo, lo cual era la primera pretensión de su gobierno, esta alternativa es la más beneficiosa para Cambados. Empezando porque este era su plan B: entregarle una parcela para que construya una residencia pública como parte de sus planes de crear una veintena en este mandato. Estaba dispuesto a comprarla con dinero municipal, pero con este posible acuerdo con el grupo inversor saldría a coste cero para las arcas , como él mismo destaca.

Con todo, insiste en que falta una pata: «El asunto sigue en stand by porque quería reunirme con la Xunta para que me indicase si alguna de esas dos fincas es viable y para conocer qué características debe tener un solar exactamente para poder construir una residencia de mayores».

Sin embargo, sigue sin recibir contestación a sus peticiones de encuentro, a pesar de que la conselleira de Política Social comentó a este diario en una reciente visita a la zona que esperaba fijar una fecha «pronto».

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De momento, el partido de Lago, el PSdeG, ya ha vuelto a insistir en el Parlamento de Galicia en que Cambados merece uno de esos centros para dar servicio a toda la comarca de O Salnés, donde todos los existentes son privados con algunas plazas concertadas, pero sin vacantes actualmente.