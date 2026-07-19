A Concha se rinde ante Franz Ferdinand en la gran noche del Atlantic Fest

El Atlantic Fest alcanzó este sábado su punto culminante con un lleno absoluto en la playa de A Concha y una sucesión de conciertos que convirtió Vilagarcía en el epicentro musical de Galicia. Miles de personas desafiaron al calor desde las primeras horas de la tarde para disfrutar de la jornada grande de una décima edición que volvió a exhibir su enorme poder de convocatoria.

Alonso fue el encargado de abrir el turno de actuaciones, cuando el sol todavía castigaba con fuerza el arenal y el público comenzaba a ocupar los diferentes espacios del recinto. A partir de ahí, la música ya no concedió tregua. Depresión Sonora, Nacho Vegas, Shame y Carlos Ares fueron elevando paulatinamente la temperatura de un festival que encontró en la caída de la noche el ambiente propicio para entregarse definitivamente a sus grandes reclamos.

El trasiego ante los escenarios, las colas en la zona gastronómica, las camisetas de las bandas y las conversaciones sobre los conciertos fueron componiendo una atmósfera reconocible. El Atlantic Fest volvió a demostrar que su personalidad no depende únicamente de su cartel. El emplazamiento junto al mar y la convivencia de diferentes generaciones le permiten unir el gusto por la música en directo con la conciliación familiar. Padres, hijos y grupos de amigos compartieron espacio en un recinto abarrotado, pero preparado para vivir la jornada con comodidad.

El recinto registró un lleno. / Iñaki Abella

Los Planetas regresaron a la que ya consideran su segunda casa. El vínculo entre la banda granadina y el Atlantic Fest forma parte de la historia del propio evento. Resulta difícil entender el crecimiento del festival sin su presencia, pero también imaginar el recorrido reciente del grupo sin sus repetidas visitas a Vilagarcía. La formación volvió a hacer gala de su calidad y de un repertorio convertido en referencia del pop independiente español. Temas como «Un buen día» o «Segundo premio» forman parte de la memoria sentimental de un público que recibió al grupo como a un viejo amigo.

La zona gastro también reflejó el buen ambiente en el Atlantic Fest. / Noé Parga

La gran explosión de la noche, sin embargo, llegó con Franz Ferdinand. La aparición de los escoceses sobre el escenario desató la euforia y convirtió el recinto en una enorme pista de baile. El carisma de Alex Kapranos, la potencia de la banda y una colección de canciones concebidas para el directo llevaron la jornada a su momento álgido. «Take Me Out», «Do You Want To» o «This Fire» representan el espíritu de un grupo capaz de enlazar generaciones y provocar una respuesta inmediata desde los primeros acordes.

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Grande Osso prolongó desde la cabina el pulso de una noche multitudinaria que confirmó la jerarquía alcanzada por el Atlantic Fest. El festival afronta hoy su última entrega lejos del arenal, pero manteniendo su conexión con la ciudad. La plaza de O Castro acogerá el colofón con Joe Crepúsculo y Aiko El Grupo, encargados de despedir una edición que ya ha dejado su huella en Vilagarcía.