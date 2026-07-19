Vinos
Carlos Sobera, «cabaleiro de mérito» en Meaño
El presentador y actor es pregonero de la Festa do Viño y Luis López es nombrado «embaixador de honra»
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Meaño
Meaño vivió este domingo el día grande de la 25 edición de su Festa do Viño, en una jornada en la que los asistentes pudieron disfrutar de un pregonero de excepción, como es el presentador de televisión y actor Carlos Sobera (en la imagen superior, junto al alcalde, Carlos Viéitez).
También fue muy vistoso el acto de las cofradías enogastrómicas, en el transcurso del cual el presidente de la Diputación, Luis López, fue reconocido como «Embaixador de Honra» de la fiesta, por el trabajo de promoción del enoturismo realizado desde la institución provincial. Carlos Sobera, por su parte, fue nombrado «Cabaleiro de Mérito».
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