Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialPretemporada CeltaEl 'Vigo Arena', en TeisSobrevivir al abuso sexualEntrevista a José López CamposFuegos de BouzasVive Vigo
instagramlinkedin

Vinos

Carlos Sobera, «cabaleiro de mérito» en Meaño

El presentador y actor es pregonero de la Festa do Viño y Luis López es nombrado «embaixador de honra»

Carlos Sobera y el alcalde Carlos Viéitez, este domingo en Meaño.

Carlos Sobera y el alcalde Carlos Viéitez, este domingo en Meaño. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Meaño

Meaño vivió este domingo el día grande de la 25 edición de su Festa do Viño, en una jornada en la que los asistentes pudieron disfrutar de un pregonero de excepción, como es el presentador de televisión y actor Carlos Sobera (en la imagen superior, junto al alcalde, Carlos Viéitez).

También fue muy vistoso el acto de las cofradías enogastrómicas, en el transcurso del cual el presidente de la Diputación, Luis López, fue reconocido como «Embaixador de Honra» de la fiesta, por el trabajo de promoción del enoturismo realizado desde la institución provincial. Carlos Sobera, por su parte, fue nombrado «Cabaleiro de Mérito».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents