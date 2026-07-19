Cambados rinde culto al Carmen y a Santa Mariña

Cambados puso este domingo el broche a un fin de semana muy especial, al coincidir la festividad de Santa Mariña, patrona de la localidad, con la de la Virgen del Carmen, protectora de los pescadores.

Cientos de personas participaron el domingo en los actos litúrgicos del Carmen, que culminaron con la procesión terrestre, la misa en el muelle de Tragove y la procesión marítima, unha marcha a la que se sumaron decenas de embarcaciones de todo tipo y en la que participó la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

El acto religioso se adelantó con respecto al horario previsto inicialmente con motivo de la final del Mundial. A su término, la conselleira asistió a un evento social en la sede de la cofradía, donde defendió que la actividad pesquera «es estratégica para Galicia», además de tener un recuerdo especial para las personas fallecidas en el mar y sus familias.

Los Danzantes de Cobas, en Cambados. / Noe Parga

La conselleira también aprovechó su estancia en Cambados para visitar la carpa de la Festa da Vieira, que se estuvo celebrando durante todo el fin de semana.

Santa Mariña

La festividad de Santa Mariña de este año era más especial si cabe, dado que por primera vez en la historia reciente de Cambados salió en procesión la imagen de la santa existente en la antigua iglesia. Se trata de una escultura de unos 200 años de antigüedad, tan pesada que ha sido necesario movilizar a unos 30 costaleros para moverla.

Santa Mariña salió en procesión al atardecer del sábado, acompañada de los estandartes de todas las parroquias de Cambados, así como del de Lendo, en A Laracha, que es donde nació el cura párroco cambadés, José Aldao.

Procesión de Santa Mariña. / FdV

También iba en la marcha el colectivo Sinos de Bronce, y la Asociación Campaneiros de Galicia desplegó su arte en el toque manual de campanas.

Durante todo el fin de semana hubo también conciertos musicales de varios estilos, tanto organizados por la cofradía de pescadores como por la comisión de fiestas de Santa Mariña.

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Esta última comisión, precisamente, ha realizado una valoración muy positiva de la fiesta de la patrona, tras recibir comentarios muy favorables por parte de los vecinos. Estos últimos destacaron, por ejemplo, la solemnidad de la procesión, con los estandartes de las parroquias y el toque manual de campanas, así como la vistosidad de los arreglos florales encargados por la comisión tanto para la iglesia como para la imagen de la Virgen.