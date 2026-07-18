Vilagarcía recupera la Romaría dos Maiores y la traslada a octubre

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa sí celebrará este año la Romaría das Persoas Maiores, que el año pasado suspendió. Eso sí, en esta ocasión se cambia de fecha, y pasa al 10 de octubre, que cuadra en sábado y es dos días antes del festivo nacional del Pilar.

La Romería se celebrará en Fexdega, tal y como decidió el Consello Local, de acuerdo con el área de Servicios Sociales, que dirige Tania García.

Desde el Concello apuntan que de este modo se cumplen dos compromisos adquiridos por el gobierno local: uno, recuperar el evento después de la suspensión de 2025; y dos, trasladarlo al otoño, evitando las altas temperaturas de anteriores ediciones, normalmente en junio.

Una vez pasado el verano, se abrirá el período de inscripción, con la previsión de ofertar alrededor de quinientas plazas. Como siempre, habrá cátering, animación musical y, al final, un baile.

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Como novedad, y por decisión del propio Consello Local, en esta edición los acompañantes de las personas anotadas deberán pagar el precio entero en el caso de que no estén empadronadas en Vilagarcía. Los que sí lo estén, sean los mayores de 65 años o sean acompañantes, tendrán derecho a una bonificación, de modo que abonarán solo alrededor de un tercio de la tarifa. La Romaría dos Maiores tiene tras de sí casi 40 años de tradición. En 2025 no se celebró debido a la entrada en vigor de las nuevas tarifas del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), que disparó el coste del servicio y obligó a Servicios Sociales a recortar otras partidas para hacer frente a las del SAF.