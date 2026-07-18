O Piñeiriño verá el Mundial en una pantalla mínima

El barrio de O Piñeiriño volverá a reivindicar este domingo el poder de lo diminuto con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina. La Asociación Cultural Breogán instalará en la calle Camilo José Cela la que anuncia como «la pantalla más pequeña del mundo», acompañada de un equipo de sonido. La iniciativa busca «arrexuntar» a los vecinos y convertir el partido en una fiesta de convivencia. Los bares y sus terrazas se sumarán a una previa amenizada con música americana, española y gallega. El colectivo recupera además su mensaje pacifista: «Más abrazos y menos tanques».