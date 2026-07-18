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O Piñeiriño verá el Mundial en una pantalla mínima

La calle Camilo José Cela acogerá una televisión de pequeño formato para seguir la final entre España y Argentina

Una televisión de pequeño formato es la opción propuesta por el colectivo vecinal del barrio.

Una televisión de pequeño formato es la opción propuesta por el colectivo vecinal del barrio. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

El barrio de O Piñeiriño volverá a reivindicar este domingo el poder de lo diminuto con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina. La Asociación Cultural Breogán instalará en la calle Camilo José Cela la que anuncia como «la pantalla más pequeña del mundo», acompañada de un equipo de sonido. La iniciativa busca «arrexuntar» a los vecinos y convertir el partido en una fiesta de convivencia. Los bares y sus terrazas se sumarán a una previa amenizada con música americana, española y gallega. El colectivo recupera además su mensaje pacifista: «Más abrazos y menos tanques».

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