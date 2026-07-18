Cambados
El entorno de Jonathan Señoráns clama por explicaciones y justicia
Familiares y amigos del cambadés muerto de un tiro de la policía se concentra delante del Concello
Medio centenar de personas se congregaron este sábado en la Praza do Concello de Cambados para pedir explicaciones por la muerte de Jonathan Señoráns Trigo, que falleció de un disparo efectuado por un policía nacional durante un registro en su vivienda de Corvillón, a mediados de junio.
La concentración duró una hora. Los participantes portaban carteles, fotos de Jonathan Señoráns, velas y flores, y terminaron la concentración con un minuto de silencio y un aplauso, en memoria del fallecido y en apoyo de su familia y allegados.
«Lo que queremos es que se haga justicia y que empiecen salir cosas a la luz», manifestó Laura Vázquez, novia del fallecido. Los asistentes se quejan de la actitud de la Policía Nacional, pues aseguran que un mes después de la tragedia no se han puesto en contacto con ellos, «ni para darnos una explicación y ni siquiera para pedirnos perdón».
Según Laura Vázquez, tampoco la Guardia Civil les ha informado aún del contenido de sus investigaciones. La familia de Jonathan Señoráns y sus amigos, «sabemos que va a ser un proceso largo», pero se han hecho a la idea de que es necesario armarse de paciencia y coraje para que la verdad salga a la luz. «No había ninguna razón para que le disparasen», concluye Laura Vázquez, quien siempre defendió que estaba desarmado cuando entró la policía. El cambadés, de 31 años, murió de un disparo cuando agentes de la Policía entraron en su casa en un registro antidroga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el reconocido bodeguero Jesús Seijas Gómez a los 79 años
- PSOE, Somos y BNG expulsan a Abal Varela por «dignidad» y gobernarán Cambados en minoría
- San Ramón: la romería campestre con multitud de devotos en A Illa
- La Pousada de Ribadumia abre diez años después y reactivan la de Meaño
- Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa
- La Vieira de Cambados llena A Calzada en su primer día
- Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones
- Guardapescas de Vilanova rescatan a dos turistas en kayak que quedaron a la deriva en la ría de Arousa