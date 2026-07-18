El entorno de Jonathan Señoráns clama por explicaciones y justicia

Medio centenar de personas se congregaron este sábado en la Praza do Concello de Cambados para pedir explicaciones por la muerte de Jonathan Señoráns Trigo, que falleció de un disparo efectuado por un policía nacional durante un registro en su vivienda de Corvillón, a mediados de junio.

La concentración duró una hora. Los participantes portaban carteles, fotos de Jonathan Señoráns, velas y flores, y terminaron la concentración con un minuto de silencio y un aplauso, en memoria del fallecido y en apoyo de su familia y allegados.

«Lo que queremos es que se haga justicia y que empiecen salir cosas a la luz», manifestó Laura Vázquez, novia del fallecido. Los asistentes se quejan de la actitud de la Policía Nacional, pues aseguran que un mes después de la tragedia no se han puesto en contacto con ellos, «ni para darnos una explicación y ni siquiera para pedirnos perdón».

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Según Laura Vázquez, tampoco la Guardia Civil les ha informado aún del contenido de sus investigaciones. La familia de Jonathan Señoráns y sus amigos, «sabemos que va a ser un proceso largo», pero se han hecho a la idea de que es necesario armarse de paciencia y coraje para que la verdad salga a la luz. «No había ninguna razón para que le disparasen», concluye Laura Vázquez, quien siempre defendió que estaba desarmado cuando entró la policía. El cambadés, de 31 años, murió de un disparo cuando agentes de la Policía entraron en su casa en un registro antidroga.