Arte y diálogo transfronterizo
Cris Villegas conecta Galicia y Oporto
La creadora participa en un encuentro con artistas y agentes culturales de ambos lados de la frontera
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Vilagarcía
La pintora vilagarciana Cris Villegas participa este sábado en «Ouzo Ouvir», encuentro cultural que reúne en la Cooperativa Árvore de Oporto a veinte artistas de Galicia y Portugal. La cita apuesta por el diálogo abierto y la escucha activa para fortalecer los vínculos creativos entre ambos territorios.
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