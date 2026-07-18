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Arte y diálogo transfronterizo

Cris Villegas conecta Galicia y Oporto

La creadora participa en un encuentro con artistas y agentes culturales de ambos lados de la frontera

Cris Villegas en su estudio de arte en Vilagarcía.

Cris Villegas en su estudio de arte en Vilagarcía. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

La pintora vilagarciana Cris Villegas participa este sábado en «Ouzo Ouvir», encuentro cultural que reúne en la Cooperativa Árvore de Oporto a veinte artistas de Galicia y Portugal. La cita apuesta por el diálogo abierto y la escucha activa para fortalecer los vínculos creativos entre ambos territorios.

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