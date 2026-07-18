El Carmen de A Illa trastoca su llegada a puerto por la marea baja

Cientos de personas abarrotaban el muelle de O Xufre, en A Illa, para presenciar la llegada de la imponente imagen de la Virgen del Carmen, y como un nutrido grupo de vecinos, vestidos todo de impecable traje blanco marinero, la subían al «Cobecho Tres», el barco al que le correspondió este año el honor y la responsabilidad de llevar la imagen de la patrona de los marineros en la procesión marítima isleña.

La marcha estuvo marcada este año por las mareas, ya que habitualmente sale de O Xufre y termina en O Cantiño; sin embargo, este año la marea estaba baja, e impediría a las embarcaciones más grandes aproximarse a este segundo muelle, por lo que la procesión marítima regresó sobre sus pasos y concluyó también en el entorno de la lonja.

Un momento de la procesión marítima. / Noe Parga

La de A Illa es una de las procesiones marítimas del Carmen más espectaculares de la ría de Arousa, por el elevado número de barcos que participan en ella y por el cuidado que muestran muchos patrones y tripulantes con la decoración de las embarcaciones.

Por ello, el ambiente en la localidad era excelente desde primera hora de la mañana. Tras la misa en la lonja, cientos de personas se reunieron en el muelle para observar como los costaleros bajaban la imagen de la Virgen al «Cobecho Tres», en una maniobra delicada porque la embarcación quedaba bastante más abajo que el muelle, de ahí que una vez concluida los costaleros recibiesen el cálido aplauso del público.

Cientos de personas se dieron cita en el muelle. / Noe Parga

Otro de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando numerosos asistentes entonaron el himno mariano de la «Salve», que se repetiría a la llegada.

La marcha marítima fue hasta el canal, donde tuvo lugar la ofrenda floral. Las embarcaciones regresaron a puerto sobre las cuatro de la tarde, unas dos horas y media después de salir, sin que hubiese que lamentar incidencias de consideración.

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