El Atlantic Fest alza el telón a una fiesta con identidad propia

El Atlantic Fest alzo el telón dejando patente su poder de convocatoria. Aficionados a la música llegaron a Vilagarcía para enaltecer u disfrutar de la décima edición de un evento con identidad propia.

Hasta 14 nacionalidades diferentes estarán representadas este fin de semana sobre el arenal de la playa de A Concha. Un impacto que ya se hacía notar durante toda la jornada por la ciudad, pero que alcanzó su punto de ebullición ya bien entrada la noche y a la espera de un sábado que apunta a un lleno total.

Nadadora abrió el carrusel de conciertos mientras el foso se iba llenando paulatinamente. Todo ello en medio de una atmósfera de lo más Atlantic Fest. El recargo de saldo en las pulseras, la compra de merchandising o los outfits más festivaleros, también acaparaban las miradas.

La música fue protagonista. / Iñaki Abella

A medida que iba avanzando la jornada inaugural la temperatura iba en aumento en cuanto a animación. Triángulo de Amor Bizarro y Carolina Durante dejaron claro sobre el escenario el aura de formaciones con algo especial en sus acordes y en su puesta en escena. Todo ello antes del plato fuerte con Two Door Cinema Club. Los irlandeses estuvieron a la altura del prestigio que corresponde a una banda internacional, de las que llenan estadios con un sonido tan potente como característico.

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Entre medias, la zona gastro también trabajó a pleno rendimiento volviendo a demostrar que el Atlantic Fest es un evento a la altura de los más grandes en su sector. Nada queda al azar para hacer del encuentro en persona con la mejor música en directo toda una ceremonia, con el mar y las estrellas como parte del show.