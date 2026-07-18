Educación
La ANPA de A Lomba convoca una concentración de protesta en Vilagarcía
Será el miércoles, 22 de julio, a las 20.00 horas en la plaza de Galicia
La asociación de padres de alumnos A Xunqueira, del colegio de A Lomba, convoca una concentración para el próximo miércoles en Vilagarcía. El objetivo es protestar contra la supresión de una línea educativa de cuarto curso de Infantil, que la Consellería de Educación confirmó a los padres en una reunión en Pontevedra.
La concentración será en la plaza de Galicia, a las 20.00 horas, y la asociación de padres pide el respaldo de los ciudadanos.
Las familias apuntan que la Xunta no solo ha suprimido un aula para alumnos de tres años, sino que también ha prescindido de una maestra de Infantil y de una profesional de apoyo. La asociación señala que en A Lomba hay 47 niños con necesidades educativas especiales, y 109 con necesidades específicas, pero que sin recursos humanos la inclusión «queda en un eslógan».
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