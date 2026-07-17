Vilagarcía estrena un asistente inteligente para guiar al turista

Vilagarcía da un salto cualitativo en la atención a turistas y visitantes con la puesta en marcha de una plataforma inteligente que reunirá en un único espacio toda la información necesaria para planificar el viaje, moverse por la ciudad y aprovechar al máximo la estancia. La iniciativa combina la renovación de la página web municipal de Turismo, un asistente virtual personalizado, la aplicación de movilidad VaiCar! y una pantalla táctil instalada en la oficina de turismo. El servicio fue presentado en el Concello por el alcalde, Alberto Varela, y los concejales Álvaro Carou y Paola María.

Varela definió la herramienta como «un faro de movilidad» capaz de ofrecer orientación y respuestas sobre todo aquello que pueda necesitar una persona para convertir su visita a Vilagarcía en una experiencia completa. El objetivo es que la información esté disponible tanto antes de emprender el viaje como una vez en el destino, incorporando datos actualizados sobre movilidad, cultura, gastronomía, alojamiento, actividades y servicios.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y se financia mediante los fondos europeos Next Generation. El alcalde recordó que estos recursos también permitieron acometer otras actuaciones en el municipio, como la ampliación de la Vía Verde y la creación de la pradera de O Ramal. En esta ocasión, la inversión se dirige a modernizar la atención al visitante y adaptar los servicios turísticos a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

La cara más visible de la plataforma será la renovada web de Turismo del Concello, que funcionará como principal punto de acceso a todos sus contenidos. Desde ella será posible preparar una visita personalizada, seleccionando los elementos que más interesen a cada usuario. «Cada uno podrá incorporar aquello que le resulte más atractivo y planificar su propia experiencia», indicó Varela. La página incluirá información sobre hoteles, establecimientos gastronómicos, lugares de interés, visitas, transportes o eventos.

La planificación del viaje constituye una de las principales novedades. El usuario tendrá acceso a un mapa interactivo en el que localizar recursos turísticos, servicios y alternativas de transporte para entrar, salir o desplazarse por Vilagarcía. La plataforma también permitirá consultar una agenda con conciertos, fiestas, exposiciones y otras actividades, visualizar vídeos y descargar o imprimir itinerarios e información.

El sistema pretende acompañar al viajero durante toda su estancia y ofrecer respuestas en cualquier momento. Para ello contará con Roquiño, un asistente virtual inspirado en el perro de San Roque, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. El alcalde presentó a Roquiño como «un perro muy entrenado», alimentado con la información procedente de las páginas y fuentes de interés para el visitante. El chatbot podrá responder preguntas, proponer actividades y orientar al usuario sobre gastronomía, cultura, movilidad o servicios turísticos. También será posible añadir información sobre eventos puntuales y novedades que se produzcan a lo largo del año, evitando que la plataforma quede limitada a solo el verano.

Las pantallas informativas de aparcamiento ya están en funcionamiento. / Iñaki Abella

El Concello considera fundamental la colaboración de las empresas vinculadas al turismo. Varela hizo un llamamiento a hoteles, restaurantes, locales de hostelería y demás negocios para que faciliten información actualizada sobre su oferta. «A medida que nos proporcionen datos más concretos, Roquiño será cada vez mucho más útil», señaló. Álvaro Carou también subrayó la importancia de esa interacción para convertir la web municipal en el gran informador turístico de Vilagarcía.

Otro de los pilares del proyecto es VaiCar!, la herramienta dedicada a la movilidad y al estacionamiento. El sistema ofrecerá inicialmente información de nueve de los dieciocho aparcamientos disuasorios existentes en la ciudad. Mediante cámaras se podrá conocer el número de plazas disponibles en cada momento, ayudando al conductor a dirigirse directamente hacia las zonas con capacidad libre y evitando desplazamientos innecesarios.

La información podrá consultarse desde la web de Turismo mediante un diseño «responsive», adaptado a teléfonos móviles y otros dispositivos. También se facilitará el acceso a través de códigos QR, mientras que las pantallas ubicadas en las entradas de Vilagarcía mostrarán a los conductores las plazas libres. La concejala de Urbanismo y Movilidad, Paola María, explicó que la intención municipal es ampliar progresivamente esta funcionalidad hasta integrarla en el conjunto del programa de movilidad.

La cuarta pieza del proyecto es la pantalla táctil de la oficina de turismo, que ofrecerá los mismos contenidos y mantendrá el diseño general de la plataforma. El Concello prevé instalar posteriormente otro dispositivo de estas características en la propia casa consistorial. Así, cualquier visitante podrá consultar rutas, eventos, servicios o aparcamientos aunque no utilice su propio teléfono móvil.

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La plataforma nace con vocación de funcionar durante los doce meses y de actualizarse de manera permanente. «Se pretende dar un salto de calidad en la información que se ofrece al turista», resumió Varela. La tecnología permitirá atender al visitante desde el momento en el que comienza a preparar el viaje y acompañarlo después con datos en tiempo real. El propósito final es facilitar sus movimientos, mejorar su relación con la hostelería y el comercio local y enriquecer la experiencia de descubrir Vilagarcía.