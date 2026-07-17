Saludo institucional
Vilagarcía se despide del capitán marítimo Juan Andrés Pérez y da la bienvenida a Álvaro Vidal Casais
El alcalde Alberto Varela desea suerte a ambos en sus nuevas responsabilidades
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha tenido la oportunidad de despedirse de quien fue el capitán marítimo durante los últimos cuatro años, Juan Andrés Pérez, y, al mismo tiempo, de dar la bienvenida a su sucesor, Álvaro Vidal Casais.
El regidor felicitó a Pérez por su reciente nombramiento como consejero de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Marítimos y de la Aviación Civil, un equipo de trabajo independiente creado por el Gobierno de España y que asumirá a partir de ahora la investigación de los accidentes de los principales medios de transporte públicos.
«Igualmente, Varela le agradeció su colaboración y la comunicación fluida, expresión de su talante, durante estos cuatro años, y le deseó el mayor de los éxitos en su nueva misión en un órgano tan importante», explican desde Ravella en un comunicado oficial.
Asimismo, el regidor le deseó suerte en el desempeño de su cargo a Álvaro Vidal, que se ocupó hasta la semana pasada de la jefatura del Distrito marítimo de Cambados, y que ya ha tomado posesión como capitán marítimo.
Hace apenas unos días, Álvaro Casais fue recibido por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El nuevo capitán marítimo ha asumido el cargo coincidiendo en el tiempo con una de las festividades más importantes en la ría de Arousa, como es la de la Virgen del Carmen. Hoy, precisamente, se celebra la procesión marítima de A Illa de Arousa.
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