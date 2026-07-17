Mar
La veda del chopo se adelanta en Arousa y se unifica con las de Vigo y Pontevedra
La captura de esta especie estará prohibida en las Rías Baixas entre el lunes próximo y el 31 de octubre
La Consellería do Mar adelanta este año una semana la veda del chopo en la ría de Arousa, y unifica las fechas con las de Vigo y Pontevedra. En concreto, el paro extractivo en las tres rías pontevedresas empezará este año el 20 de julio (el lunes próximo) y se extenderá hasta el 31 de octubre. En 2025, la veda había empezado el 21 de julio en las rías de Vigo y Pontevedra, y el día 28 en la de Arousa.
El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes las resoluciones de la Consellería que regulan la pesca de esta especie, y la principal novedad de este año radica en el adelanto y en la unificación total del período de descanso biológico, que comenzará simultáneamente el próximo lunes.
«Esta estrategia técnica supone una armonización respecto al año pasado, cuando las vedas fueron graduales, respondiendo ahora de forma ágil a los informes técnicos que señalan un incremento de la presencia de individuos juveniles en los espacios interiores del litoral desde el mes de junio», explicó la Xunta en un comunicado.
«La medida se adopta en consenso con el sector en el marco del modelo de cogobernanza que caracteriza la gestión pesquera en Galicia y en un contexto de balance productivo que muestra la necesidad de proteger el recurso», añaden desde la Xunta.
Así, las primeras ventas de chopo en las lonjas gallegas cerraron el primer semestre del año con un total de 328,6 toneladas capturadas y una facturación de 2,76 millones de euros. Estas cifras reflejan un descenso del 12,7 por ciento en volumen y del 11,1 por ciento en valor económico si se comparan con el mismo período de 2025.
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