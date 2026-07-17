Somos exige al Concello que aclare si va a usar la piscina de la Pousada de Ribadumia

Somos Ribadumia asegura que el gobierno local reconoció en el último pleno conversaciones con la empresa de la Pousada de Ribadumia para utilizar su piscina. Así las cosas, presentó un escrito para conocer los detalles del acuerdo que, supone debe existir, como si hay un coste para las arcas municipales y otros términos.

«No es una cuestión menor, el uso de una instalación particular para fines de carácter público tiene que estar muy bien recogido documentalmente, en particular, las condiciones relativas a la seguridad y al personal empleado», expone su portavoz, Sergio Soutelo.

Y es que, según el concejal, los seguros del Concello «no cubren instalaciones privadas y el personal contratado por el Ayuntamiento», añadió, recordando que este año se sacaron dos puestos de socorrista. Asimismo, quiere saber si ese uso sería para los niños del campus de verano o para la ciudadanía en general ante el cierre este verano de la piscina municipal por los daños de las riadas.

El concejal opositor sospecha que se ha dado algún paso, pues también asegura que el alcalde, David Castro, estuvo hace unos días dentro del hotel que, como avanzó este diario, abrió sus puertas tras diez años cerrado.

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Del mismo modo afirma que «operarios municipales estuvieron realizando algún tipo de labor dentro», lo cual también quiere saber porque, de estar algo en marcha y no comunicarse, «no podemos aceptar que se esté ocultando el acuerdo con la concesionaria», añadió el concejal.