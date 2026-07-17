La Pousada de Ribadumia abre diez años después y reactivan la de Meaño

La Pousada de Ribadumia ha recibido estos días a sus primeros huéspedes, una década después de que la Diputación de Pontevedra entregase la concesión de su explotación al grupo Hotusa. También han vuelto los clientes a la de Meaño, de la misma cadena de establecimientos de cuatro estrellas construidos con fondos públicos y que resultaron muy polémicos en su momento.

Los actuales dirigentes de la institución reconocían recientemente el fracaso parcial de este proyecto, pues de las cuatro, las pousadas de A Armenteira (Meis) y A Lanzada (O Grove) sí llegaron a abrir sus puertas. Sin embargo, a pesar de que los cierres suponían un incumplimiento de las condiciones del contrato, descartaron rescatar la concesión que se gestiona bajo la marca Eurostars Hotels. Aunque ha mantenido las puertas cerradas, la Pousada de Ribadumia siempre ha presentado una imagen exterior cuidada, propia de un mantenimiento cuanto menos frecuente.

Quienes han estrenado las instalaciones han exhibido esta circunstancia a través del famoso portal Booking, llamando la atención sobre el hecho de su reciente apertura y que está «muy nuevo» y atribuyendo a esto el hecho de que «fallaban muchas cosas», refiriéndose al aire acondicionado o al televisor.

El personal está recibiendo excelentes calificaciones y también es un punto destacado en el caso de la meañesa, que ya el año pasado tuvo huéspedes y que, a día de hoy, ostenta una de las puntuaciones más altas en los que respecta a esta central de reservas.

Precios

En cuanto a los precios, ahora mismo, hay algunas fechas por 88 euros para dos personas, en el caso de las habitaciones más sencillas, mientras que las más exclusivas pueden llegar a superar los 160 euros, en lo que respecta a la temporada alta de verano, pues de momento no es posible reservar para después de agosto. También llama la atención que, tanto en esta web como en la de Eurostars, no hay posibilidad de reservar de domingo a martes.

Las concesiones de estos hoteles expiran en 2030, después de haberse firmado una prórroga del contrato cuyo proceso se remonta a 2014, a la época de Rafael Louzán, y que consistía en una red de alojamientos bajo la denominación de Pousadas do Salnés que fueron levantadas con millones de fondos europeos.

En el caso de las otras dos, el contrato termina en 2028 y su sucesor, Luis López, destacaba hace unos meses su potencial incluso más allá del uso turístico, pero también que rechazaban romper el contrato. Aseguraba que los incumplimientos registrados resultaban insuficientes y que, en caso de pleito judicial, algo que veía muy probable, la administración perdería. Así las cosas, indicaba que no veían otra salida.

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Por otra parte, cabe recordar que se ha reactivado el viejo conflicto con los comuneros por los terrenos donde está ubicada la de A Lanzada.