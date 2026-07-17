La Policía Local de Vilagarcía rescata a un caballo atrapado y en estado crítico

La Policía Local de Vilagarcía rescató ayer a un caballo que se encontraba en un estado crítico de salud y ha abierto las oportunas diligencias de investigación para determinar las posibles responsabilidades administrativas o penales contra sus propietarios, que fueron identificados mediante el microchip y que se personaron en el lugar tras ser requeridos.

Los hechos tuvieron en la calle Extrema y fue un particular el que alertó de la situación a través de la sala 092, indicando que el equino estaba atrapado por una acuerda atada a un árbol y presentaba un mal estado de salud.

Según el relato de los agentes, el ejemplar tenía tres extremidades atrapadas y no podía moverse hasta el punto de que se había quedado en una posición de «sufrimiento prolongado». Además de presentar síntomas evidentes de deshidratación severa, agotamiento físico extremo y diversas lesiones visibles como heridas sangrantes en las extremidades, daños en el ojo derecho y lesiones en el hocico.

Es más, consideraban que existía un «riesgo inminente para la vida del animal», así que en primer lugar lo liberaron y le facilitaron agua.

El caballo tras ser liberado por los agentes de Vilagarcía. / FdV

Al mismo tiempo pidieron la presencia de los servicios municipales para inspeccionar el microchip y así encontraron a sus responsables, «quienes se personaron en el lugar poco después para dar cuenta de su cuidado habitual».

También llamaron a un veterinario y este confirmó que «se encontraba en un estado crítico» y le administró tratamiento farmacológico para paliar su dolor.

El caballo ha quedado bajo observación veterinaria estricta durante las próximas 24 horas y el facultativo les advirtió de que de su evolución dependería la siguiente decisión a tomar teniendo en cuenta los protocolos de bienestar animal.

Noticias relacionadas

La Policía vilagarciana le solicitó un informe clínico con el diagnóstico, lesiones y el tratamiento para su incorporación a las diligencias abiertas para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades que tengan sus cuidadores.