O Salnés dona casi 4.000 kilos en la última acción de Bancos de Alimentos

O Salnés aportó unos 4.000 kilos en la Recogida Primavera realizada por la Federación Española Bancos de Alimentos los días 5 y 6 de junio. Con esta mercancía ayudarán a las siete entidades de la comarca con las que colaboran, dando atención a unas mil personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización indican que en el global de la provincia de Pontevedra se alcanzaron las 83 toneladas gracias a la movilización de 500 voluntarios, presentes de forma física en establecimientos Alcampo, Carrefour y Froiz, y de manera económica, estuvieron en otros como Mercadona o El Corte Inglés.

Como en ocasiones anteriores, en el caso de las donaciones dinerarias, los supermercados han abierto un saldo a favor de la fundación, que irá transformando en alimentos a medida que los vaya necesitando.

Las mismas fuentes indicaron que la incorporación de Froiz, por primera vez en esta acción solidaria organizada a nivel estatal, «supuso un incremento de casi el doble de alimentos con respecto a 2025. No obstante, y aunque dicha subida es más que bienvenida, la realidad social actual nos hace afirmar que seguimos necesitando hacernos acopio de importantes cantidades de productos básicos para continuar atendiendo a las más de 20.000 personas a las que llegamos, a través de las 159 entidades benéficas acreditadas con las que trabajamos».

Un año más, contaron con la colaboración de la Brigada Galicia VII (Brilat), que se encargó de la logística al retirar la mercancía donada en las tiendas y llevarla a sus instalaciones en Lavadores.

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Fue precisamente la zona de Vigo la que más alimentos físicos aportó, con 24.000 kilos, seguida de Pontevedra ciudad y la comarca de O Salnés, con más de 3,5 toneladas.