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Meaño descorcha hoy su XXV Festa do Viño con una veintena de bodegas

La apertura de stands será a las 20.00 horas y la verbena estará amenizada por Gin Toni’s y América.

Asistentes a una edición anterior de la Festa do Viño de Meaño.

Asistentes a una edición anterior de la Festa do Viño de Meaño. / Noe Parga

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Tino Hermida

Meaño

Meaño celebra desde hoy, a las 20.00 horas, y hasta el domingo, la edición de bodas de plata de su Festa do Viño. Tras el protocolario brindis de la apertura institucional se abrirán los stands, en los se podrán degustar a lo largo del fin de semana los Rías Baixas -blancos y tintos- de una veintena de bodegas de la comarca.

Son: Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín, Zárate, Cristimil, Paco&Lola, Forjas del Salnés, O Forrollo, Terra de Mareas, Lagar O Parral, Cabaleiro do Val, Attis, Rexurdir, Avó Roxo, Rozas, Albamar, Terras de Lantaño y Pedro Méndez.

Desde esta noche, una carpa anexa en la plaza del Concello ofrecerá la gastronomía preparada en cocina, con mesas para el público dispuestas bajo el arbolado.

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La carretera que baja hacia Dena, en el tramo de A Feira y Rúa Desiderio Dovalo, permanecerá cerrada al tráfico, lo cual deberán tener en cuenta los automovilistas por cuanto a partir de las 22:00 horas en ese tramo se celebrará la verbena amenizada por Gin Toni’s (en sustitución de Assia, anunciada en un primer momento) y América. Tras la verbena, el relevo lo tomará dj Kiko para llevar la fiesta hasta que el público aguante.

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