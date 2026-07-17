Juzgan a varios arousanos acusados de vender heroína en Ferrol

La Audiencia de Pontevedra juzga la próxima semana a nueve personas procesadas por participar en una presunta trama de venta de heroína entre O Salnés y Ferrol. El juicio se celebra en la sección cuarta, entre el lunes 20 y el día 24.

La instrucción procede del Juzgado 1 de Cambados, y la investigación policial estalló a finales de abril de 2021, con la detención de una decena de personas en distintas localidades gallegas, como Cambados, Sanxenxo, O Porriño, Vigo o Ferrol.

Según el escrito de acusación, los procesados del sur de Galicia surtían de heroína a un ferrolano residente en un poblado, que posteriormente la distribuiría por esta localidad. En los registros, en los que participaron agentes de unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se intervinieron cinco kilos de heroína.

El fiscal pide para los acusados penas de prisión de entre seis y 11 años, al considerarlos culpables de un delito contra la salud pública y, en la mayoría de los casos, de otro de integración en grupo criminal. En lo que respecta a las multas que propone el Ministerio Público, oscilan entre los 70.000 y los 420.000 euros.

Hay que tener en cuenta que entre los procesados se encuentra un narcoabogado vigués, y que varios de los hombres que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia ya fueron condenados anteriormente por tráfico de drogas.

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La operación fue denominada «Buchaca-Gofre».