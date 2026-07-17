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Arranca el ciclo de Martín Códax

Joaquina y Miguel Lamas actúan en Os Xoves de Códax a favor de la asociación Juan XXII

El primer concierto del ciclo tuvo gran afluencia de público

Un momento del primer concierto de Os Xoves de Códax, en Cambados.

Un momento del primer concierto de Os Xoves de Códax, en Cambados.

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Lucía Romero

Cambados

La XIII edición de Os Xoves de Códax arrancó con gran afluencia de público para disfrutar del talento de la cantautora venezolana Joaquina, una de las grandes promesas de la música latina actual, ganadora de un Latin Grammy, y el reputado músico gallego Miguel Lamas, que ofrecieron un concierto cargado de sensibilidad y complicidad.

La recaudación de este primer concierto del ciclo de Bodegas Martín Códax en Cambados irá para la Asociación Juan XXIII.

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