Arranca el ciclo de Martín Códax
Joaquina y Miguel Lamas actúan en Os Xoves de Códax a favor de la asociación Juan XXII
El primer concierto del ciclo tuvo gran afluencia de público
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cambados
La XIII edición de Os Xoves de Códax arrancó con gran afluencia de público para disfrutar del talento de la cantautora venezolana Joaquina, una de las grandes promesas de la música latina actual, ganadora de un Latin Grammy, y el reputado músico gallego Miguel Lamas, que ofrecieron un concierto cargado de sensibilidad y complicidad.
La recaudación de este primer concierto del ciclo de Bodegas Martín Códax en Cambados irá para la Asociación Juan XXIII.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el reconocido bodeguero Jesús Seijas Gómez a los 79 años
- San Ramón: la romería campestre con multitud de devotos en A Illa
- EU rechaza el cierre de A Concha por el Atlantic Fest
- Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa
- Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones
- La Vieira de Cambados llena A Calzada en su primer día
- El Atlantic Fest aúna música y turismo en Vilagarcía
- Adelanto de procesiones y pantallas gigantes para ver la final del Mundial en Arousa