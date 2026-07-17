Joaquina y Miguel Lamas actúan en Os Xoves de Códax a favor de la asociación Juan XXII

La XIII edición de Os Xoves de Códax arrancó con gran afluencia de público para disfrutar del talento de la cantautora venezolana Joaquina, una de las grandes promesas de la música latina actual, ganadora de un Latin Grammy, y el reputado músico gallego Miguel Lamas, que ofrecieron un concierto cargado de sensibilidad y complicidad.

La recaudación de este primer concierto del ciclo de Bodegas Martín Códax en Cambados irá para la Asociación Juan XXIII.