Política local
El cuatripartito de Cambados se rompe
El alcalde comunica a Abal Varela que le retira las competencias
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Cambados
PSOE, Somos y BNG han roto con su socio de Pode, deshaciendo el cuatripartito de Cambados tras la enésima crisis con José Ramón Abal Varela. Su negativa a la modificación de la RPT, poniendo en aprietos la aprobación del presupuesto, ha sido la gota que ha colmado para estos grupos.
El alcalde, Samuel Lago, ya le ha trasladado al independiente, y llave del gobierno, que le retira las competencias delegadas y a las 16.30 horas habrá una comparecencia del socialista junto a Somos y BNG para dar detalles de esto y de la reorganización del Ejecutivo.
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