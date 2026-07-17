Un cuarto de siglo de tradición vitivinícola en Meaño: la Festa do Viño combina caldos y fiesta

Meaño será durante todo este fin de semana el lugar de encuentro para los aficionados a los buenos vinos, ya que la localidad acoge hasta el domingo la vigesimoquinta edición de la Festa do Viño. El evento arrancó este viernes a las 20.00 horas.

Lo hizo con un acto protocolario que congregaba a unas 200 personas bajo la carpa. El alcalde, Carlos Viéitez, apuntó en los discursos inaugurales que, «en esta edición combinamos vino, gastronomía y música de primer nivel.

Varias de las referencias que pueden encontrarse en la fiesta. / Tino Hermida

Entre las autoridades, y acompañando a Carlos Viéitez, se encontraban la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien destacó «el apoyo del gobierno gallego al sector vitivínícola, al que anualmente se destinan unos 12 millones de euros a través de ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedo, a la transformación y comercialización de productos vitivinícolas, a la promoción en terceros países y a la conservación paisajística y lucha la erosión en la Ribeira Sacra».

La conselleira apuntó igualmente que «son 25 años de trabajo y tradición en esta fiesta de Meaño, con gallegos dados a la fiesta, y a disfrutar con una copa de vino, en este caso viendo la final del Mundial», en alusión a la pantalla que se habilitará el domingo por la tarde en la carpa. Asimismo, María José Gómez trasladó las felicitaciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Junto a la conselleira, presencia también de la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro; del director xeral de la PAC y del Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño; y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, amén de varios alcaldes de la comarca.

Animación musical

El acto contaba también en su vertiente musical con la actuación bajo la carpa de la Danza de Arcos de Cobas, acompañados por el grupo de gaitas Os Cruceiros de Vilalonga.

Tras el protoclario brindis de las autoridades, con el que se da por iniciada la fiesta, y que se hizo con blancos Rías Baixas, se procedía a la apertura de stands y del servicio de cocina en la carpa exterior anexa.

Público asistente a la inauguración. / Tino Hermida

Así, a lo largo de las jornadas del sábado y del domingo, el público podrá degustar Rías Baixas blancos y tintos de la veintena de bodegas que ofrecen sus caldos en la feria, con precios por copa o botella que no son uniformes y que dependen del vino requerido por el visitante.

Las firmas presentes bajo la carpa y stands propios son Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín, Zárate, Cristimil, Paco & Lola, Forjas del Salnés, O Forrollo, Terra de Mareas, Lagar O Parral, Cabaleiro do Val, Attis, Rexurdir, Avó Roxo, Rozas, Albamar, Terras de Lantaño y Pedro Méndez.

Desde cocina, y en las mesas y bancos dispuestos bajo el arbolado, se podrán acompañar los vinos durante todo el fin de semana con empanada, pulpo á feira, pimientos de Padrón, o churrasco entre otros platos para tapear.

Actuación de los Danzantes de Cobas. / Tino Hermida

La música será el otro atractivo, con verbena sobre la carretera que baja hacia Dena. Este viernes lo hacía con el rock de los grupos América y Gin Toni’s, y el sábado -con apertura de la carpa a las 12.00 horas-, el protagonismo de la noche será para la Banda Unión Musical de Meaño que junto a las voces de los solistas Silvia Ferre y Pedro Regueira, ofrecerán «Verbena Sinfónica» (21.00 horas), interpretando temas míticos de siempre como «Santa Lucía» (Miguel Ríos), «Clavado en un bar» (Maná) o mix de formaciones como Queen o Mecano, entre otros.

Tras ello, verbena amenizada por la orquesta Cinema. Y luego, como el viernes, un último relevo para el dj Kiko llamado a llevar la fiesta hasta que el cuerpo aguante.

El domingo

El domingo, la apertura se anticipa a las 11.00 en una jornada que, una hora después, estará marcada por el desfile y discursos de autoridades, junto con representantes de un elenco de cofradías gastronómicas, más pregón a cargo del actor y presentador Carlos Sobera.

Y, por la noche, el plato fuerte lo protagonizará la orquesta Panorama, pero en este caso, en el estacionamiento de la Rúa Herminia Fariña, que se ajusta más por escenario y espacio al tirón de esta formación.

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Y para no verse afectado por la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, la carpa contará con pantalla gigante para poder seguir el partido y, los que quieran sumarse a Panorama, hacer lo propio con sua propias pantallas en las que se proyectará en imagen esa final.