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Día de la patrona

El comercio de Cambados cierra por Santa Mariña y el PP vuelve a criticar que no sea festivo

Fole vuelve a acusar al cuatripartito de tomar una decisión «ideológica y sectaria» porque es una efeméride religiosa

Personas en una calle de Cambados.

Personas en una calle de Cambados. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

La gran mayoría del comercio local de Cambados ha decidido cerrar de un modo u otro mañana sábado, con motivo de las fiestas patronales a pesar de no ser festivo. Así se pudo comprobar con los carteles colocados ya ayer en algunos negocios para avisar a los clientes.

En algún caso, será parcial, solo de tarde, pero otros bajarán la verja durante todo el día en una decisión personal de cada comerciante, pero que no ha pasado desapercibida para el PP.

Su portavoz, Sabela Fole, volvió a criticar la decisión del cuatripartito de sustituir este año el festivo local de Santa Mariña por el del lunes de Entroido.

Insistió en calificarlo como una «decisión ideológica y sectaria» porque se trata de una festividad religiosa. Es más, cree que es un intento de «invisibilizar» esta efeméride, con «un peso, simbolismo e importancia» que considera superior a la fecha del Entroido.

Es más, ve en los motivos aportados en su día por el gobierno local, de que se hizo porque coincide en un sábado, una «incongruencia ya que por ese mismo motivo también tenían que cambiar San Benito, pero en este caso no fueron tan valientes».

La opositora también aseguró que existe un «fuerte malestar entre los empleados de los supermercados que preferían disponer de una fecha libre en sábado que cualquier otro día de la semana».

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Fole prometió que si gobierna a partir de las próximas elecciones, el día de la patrona «siempre será festivo local». Tendría que ser ya a partir de 2028 porque los de 2027 se decidirán antes de esos comicios.

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