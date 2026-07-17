Ambulancia medicalizada
El Bloque de Vilagarcía no firmará la moción unitaria por la UVI móvil si está el PP
El alcalde, sobre la concentración: «Hacía tiempo que no se veía tanta gente reclamando algo que es de justicia»
El Bloque Nacionalista Galego ha anunciado que no firmará la declaración institucional unitaria del Ayuntamiento de Vilagarcía para la restitución de la ambulancia medicalizada si también lo hace el Partido Popular.
«No tiene sentido presentar una posición unitaria con quien es directamente responsable, a través de sus decisiones políticas, del desmantelamiento de un servicio esencial para la atención sanitaria de los vecinos», ha apuntado el BNG.
Los nacionalistas realizan este anuncio después de la concentración convocada el jueves por Zona Aberta. Se da la circunstancia de que en las primeras filas de la protesta había miembros de todos los partidos de la izquierda local, pero nadie del PP, a pesar de que a nivel local este partido sí defendió la necesidad de recuperar la UVI móvil.
El BNG cree que el traslado de la ambulancia «es una decisión política» que perjudica a Vilagarcía y al resto de la zona norte de la comarca, y que en estos momentos el conselleiro de Sanidade, «es una persona non grata para Vilagarcía».
También valoró la concentración el alcalde, Alberto Varela. «La manifestación fue todo un clamor social. Hacía tiempo que no se veía tanta gente reclamando algo que es de justicia. La decepción de esta comarca con la Xunta es muy grande».
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