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La Xunta refuerza su apoyo a TDAH Salnés

Begoña Abeijón destacó en Vilagarcía el trabajo de la asociación con las personas con este trastorno y sus familias

Un momento de la visita a la asociación.

Un momento de la visita a la asociación. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

La Xunta reforzará su colaboración con TDAH Salnés para aumentar la visibilidad del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y mejorar el apoyo a quienes conviven con esta condición. La directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, visitó la sede de la entidad en Vilagarcía, donde puso en valor «su trabajo de sensibilización e inclusión».

Abeijón recordó que el Gobierno gallego colabora con el tejido asociativo para ofrecer «mejores herramientas, servicios y soluciones». El respaldo se concreta en ayudas para programas de atención y formación, que se reforzarán mediante la convocatoria con cargo al IRPF. La Xunta también colaborará en las jornadas que TDAH Salnés celebrará en octubre.

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