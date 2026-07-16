Atención social
La Xunta refuerza su apoyo a TDAH Salnés
Begoña Abeijón destacó en Vilagarcía el trabajo de la asociación con las personas con este trastorno y sus familias
La Xunta reforzará su colaboración con TDAH Salnés para aumentar la visibilidad del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y mejorar el apoyo a quienes conviven con esta condición. La directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, visitó la sede de la entidad en Vilagarcía, donde puso en valor «su trabajo de sensibilización e inclusión».
Abeijón recordó que el Gobierno gallego colabora con el tejido asociativo para ofrecer «mejores herramientas, servicios y soluciones». El respaldo se concreta en ayudas para programas de atención y formación, que se reforzarán mediante la convocatoria con cargo al IRPF. La Xunta también colaborará en las jornadas que TDAH Salnés celebrará en octubre.
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