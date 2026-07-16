La Xunta garantiza recursos suficientes para el CEIP A Lomba

La Xunta de Galicia reafirmó su compromiso con la atención educativa del CEIP A Lomba de Vilagarcía y garantizó que el centro contará el próximo curso con recursos suficientes pese al acusado descenso de matrícula. Educación mantendrá la plantilla docente con cinco profesores más de los que corresponderían al colegio por su número de alumnos.

La reducción resulta especialmente significativa en Educación Infantil. De las 160 plazas ofertadas inicialmente en ocho grupos, los mismos que durante el curso anterior, quedaron vacantes 72, lo que supone el 45% del total. Esta evolución obligará a reorganizar el funcionamiento de la etapa y dejará sin actividad una de las aulas previstas para cuarto de Infantil.

En ese nivel se pasa de 36 a 24 escolares, que serán distribuidos entre dos aulas. La media, por tanto, será de doce alumnos por grupo. La Consellería subraya que todas las clases de Infantil se mantendrán por debajo de la ratio máxima de 20 estudiantes implantada en Galicia, frente al límite de 25 establecido con carácter general en el resto de España.

La administración autonómica sostiene que esta medida no supone la supresión de un aula, sino una adaptación de la estructura del colegio al alumnado realmente matriculado. Así se trasladó también a la comunidad educativa durante la reunión mantenida con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez. «La organización se ajusta a la matrícula sin reducir los recursos necesarios para garantizar la atención educativa», defiende la Xunta.

El refuerzo será especialmente visible en Infantil, etapa que contará con once profesores para atender siete clases. Según los criterios derivados del número de matrículas, al colegio le corresponderían nueve docentes, por lo que conservará dos profesionales adicionales.

La atención a la diversidad tampoco experimentará recortes. A Lomba mantendrá los tres especialistas en Pedagogía Terapéutica de los que ya disponía, pese a que por su alumnado solo le corresponderían dos. Además, el tercer profesional, hasta ahora asignado con carácter extraordinario, se incorporará de manera permanente a la plantilla gracias al acuerdo de mejoras educativas.

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El centro conservará igualmente sus dos especialistas en Audición y Lenguaje. La Xunta considera que estos recursos permitirán responder a las necesidades específicas del alumnado y prestar una atención personalizada en un curso marcado por el descenso demográfico y la reducción de las matrículas.