Vilaxoán recupera en piedra su escudo histórico

Vilaxoán recuperó ayer una parte esencial de su memoria con el descubrimiento del escudo de su antiguo ayuntamiento constitucional en la plaza Rafael Pazos. El acto, celebrado coincidiendo con el día del Carmen, sirvió también para presentar la 44.ª edición de Vilaxoán Canta, que tendrá lugar el próximo lunes, 20 de julio, a partir de las 20.30 horas.

El nuevo emblema, realizado sobre piedra grabada y con unas dimensiones de 4,30 por 3,60 metros, reproduce el sello que identificó al Concello Constitucional de Vilaxoán entre 1836 y 1913. Fue en ese último año cuando la localidad se fusionó con Vilagarcía y Carril para constituir el actual municipio de Vilagarcía de Arousa.

La pieza sustituye al anterior brasón de teselas cerámicas, instalado en los años noventa y muy deteriorado por el paso del tiempo y el tránsito de vehículos. La imposibilidad de encontrar materiales similares y los problemas de mantenimiento llevaron al Concello a apostar por el granito, una solución más resistente, accesible y acorde con la relevancia histórica del símbolo. La intervención, consensuada con los vecinos, tuvo un coste de 18.125 euros.

El alcalde, Alberto Varela, aseguró que con esta actuación el gobierno local salda «la deuda que teníamos con el escudo de Vilaxoán». El regidor agradeció el trabajo realizado tanto por el personal municipal como por los vecinos para hacer posible un elemento que constituye «una demostración de lo que es la esencia y la historia de Vilaxoán».

Varela defendió que el escudo puede convertirse también en un nuevo atractivo de la plaza Rafael Pazos y permitir «que todos podamos presumir de una parte muy importante de Vilagarcía». El alcalde destacó, además, el simbolismo de descubrirlo durante las fiestas del Carmen y de vincular su estreno con una de las celebraciones más arraigadas en la localidad.

La programación continuará el lunes con Vilaxoán Canta. Su director, Álvaro Cardalda, se mostró «muy orgulloso» ante una edición en la que participarán cuarenta niños. Cardalda destacó la elevada implicación de los menores en los ensayos y el entusiasmo con el que preparan una cita que alcanza ya sus 44 años de historia.

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El encuentro volverá a unir música, convivencia y tradición popular, reafirmando su condición de referente cultural. El escudo y Vilaxoán Canta compartirán así un mismo hilo conductor: la reivindicación de una identidad colectiva que la localidad conserva y transmite entre generaciones.