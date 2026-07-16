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Valga abre la inscripción del XXXVI Concurso da Caña do País y con novedades

Podrán participar destiladores no empadronados, siempre que su producto proceda de terrenos valgueses

Cata de una edición anterior del certamen de Valga.

Cata de una edición anterior del certamen de Valga.

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Lucía Romero

Valga

El XXXVI Concurso da Caña do País del Concello de Valga está en marcha y las bases se publicaron ayer en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra (BOP).

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 25 de agosto. Como novedad, este año no solo pueden participar productores y destiladores artesanales empadronados en Valga, sino también personas que elaboren la caña con producto procedente de terrenos ubicados en el término

municipal, es decir, con orujo de viñedos valgueses.

Se mantienen las tres modalidades habituales: caña blanca, tostada y de hierbas. Y los premios que se repartirán ascienden a 1.100 euros en total.

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Las catas tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto y los ganadores se darán a conocer el 29 durante los actos de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

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