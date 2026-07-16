San Ramón: la romería campestre con multitud de devotos en A Illa

Familias enteras, grupos de amigos y hasta algún «foráneo» despistado. Esos son los protagonistas de una de las fiestas más queridas del municipio por su fonda tradición social y de confraternización. El San Ramón de A Illa, a pesar de que no lució el sol con la intensidad de otros años, no volvió a defraudar y llenó de gente y olor a todo tipo de delicias gastronómicas el pinal de A Bouza. La tradición manda que, la noche anterior o a primera hora de la mañana, se reserve un espacio entre los pinos y, ya después del mediodía, comenzaron a calentarse las brasas y los fogones para cocinar un buen churrasco o una gran paella. Una de las características del San Ramón es que reúne a todas las edades y a familias enteras para disfrutar de una jornada campestre que siempre culmina con música, un sabroso licor y buen ambiente en la previa de las Festas do Carme.

Al cierre de esta edición, todavía permanecían algunos de los grupos en el pinar de A Bouza mientras otros ya se preparaban para la verbena que estaba previsto celebrar en la plaza de O Regueiro, una verbena en la que las grandes protagonistas fueeron «La banda de ayer» y la orquesta «Fania Blanco Show».

El churrasco es uno de los ingredientes clásicos de San Ramón. / Iñaki Abella

La jornada de mañana estará dedicada a San Roque, jornada en la que las actividades se centran en los más jóvenes. Así, a partir de las 16.30 horas se celebrarán talleres de animación infantil en el paseo de O Campo, a lo que se sumará una demostración de bailes regionales del grupo d emúsica y baile tradicional de ACD Dorna. La noche cerrará con una gran verbena a partir de las 22.00 horas, que estará amenizada por las orquestas «Finisterre» y «Fuego».

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El día grande de las fiestas será el próximo sábado. La actividad comenzará temprano, a las 9.00 horas, con un amplio pasacalles de los marineros que portarán la imagen de la Virxe do Carme durante la procesión. El traslado desde la iglesia parroquial a la lonja tendrá lugar a las 11.00 horas y será allí donde se celebre una misa solemne previa a la tradicional procesión marítima que, al igual que el año pasado, tendrá origen y fin en el muelle de O Xufre. La última verbena de las fiestas será con los grupos «Atenas» y «Bomba», en un espectáculo que forma parte de la Ruta Lírica Camino de Santiago. El broche final a los festejos serán los fuegos artificiales en la zona de O Campo, que servirán para despedir las fiestas más importantes del año en A Illa