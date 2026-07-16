Sociedad
Tras los pasos de sus antepasados por Vilanova
Un ciudadano argentino busca sus raíces en la localidad arousana, de donde partió su bisabuelo hace más de un siglo
Argentina fue uno de los grandes destinos de la emigración de O Salnés a finales del siglo XIX y durante gran parte del XX, una emigración que, en muchas ocasiones, nunca más regresó, dejando atrás sus raíces y una serie de incógnitas para sus descendientes, alguno de los cuales intenta resolverlas.
Es el caso de Gustavo Bustamante, un vecino de la localidad argentina de Pehuajó que ha iniciado la búsqueda de sus raíces en Vilanova de Arousa. En su caso particular, el oriundo de la localidad arousana era su bisabuelo, José Ramón Pérez Grande, nacido un 19 de abril de 1871, hijo de Francisco Pérez de San Miguel de Deiro y de Ramona Grande de la parroquia de Santa Baia de Arealonga, en Vilagarcía. Estos datos los consiguió Bustamente del acta de nacimiento de su abuelo a la que pudo tener acceso.
Bustamante desconoce la fecha en la que su bisabuelo decidió emigrar a Argentina, aunque todo apunta a que fue en los últimos años del siglo XIX. Allí se radicó en la localidad de Pehuajó, situada en la provincia de Buenos Aires y a mitad de camino entre la capital argentina y la provincia de La Pampa. Casado en noviembre de 1906 con Felipa Gegena, matrimonio que tuvo un hijo, Pérez Grande acabaría falleciendo un 5 de junio de 1940 sin dejar muchos datos sobre los posibles familiares que tenía todavía en Vilanova.
Ahora su bisnieto trata de buscar algún familiar o el origen de sus raíces en la comarca de O Salnés o una pista que arroje luz sobre sus antepasados, una búsqueda complicada aunque no imposible. También hace un llamamiento a que cualquier vecino que tenga datos o información sobre la familia de Pérez Grande pueda facilitarla para ayudar a deshacer la madeja del pasado de su familia.
No es la primera vez que un ciudadano argentino trata de buscar a sus antepasados en la comarca de Arousa, lugar desde el que emigraron un buen número de personas buscando una vida mejor ante las dificultades con las que se vivía en esta zona hace más de un siglo.
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