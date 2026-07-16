O Grove vive con fervor el día grande de su «estrella del mar»

O Grove vivió hoy el día grande de las Festas do Carme con los actos centrales de homenaje a la Virgen.

La cita volvió a reunir multitudes en el puerto meco, mostrando la devoción de sus vecinos por la patrona del sector del mar y atrayendo también por su espectacularidad a los turistas que ya llenan estos días el municipio de O Salnés.

Antes de esto tuvo lugar otro momento de relevancia, la entrega de distinciones de la Asociación Virgen del Carmen.

Asistentes a la cita antes de la salida de la procesión marítima. / Iñaki Abella

Este día, que también compete a la cofradía de pescadores, Concello y la asociación cultural San Martiño, se completó con el tradicional aperitivo para los jubilados; la procesión en dirección a la lonja para la misa de recuerdo a los marineros fallecidos, cantada por la Coral Asxupen; la procesión por mar y el baile en honor a la virgen, interpretado por Cantodorxo, y la verbena con Magos y América de Vigo como broche.

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La fiesta sigue mañana y se prolongará hasta el domingo con un variado programa.