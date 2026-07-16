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Encuentro de vehículos antiguos

Monte Lobeira reúne en Vilanova coches y motos históricos

El encuentro sorteará entre los inscritos un Seat 127 de 1972 totalmente transferido

El encuentro ya es un clásico del verano.

El encuentro ya es un clásico del verano. / FdV

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Diego Doval

Vilanova

Vilanova volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro para los aficionados al motor clásico. La asociación Clásicos Monte Lobeira organiza una concentración de coches y motos anteriores a 1985 que espera reunir a unas 500 personas y cerca de 300 vehículos. La recepción comenzará a las 9.00 horas en el Pazo de Vista Real y la ruta partirá a las 10.30. El recorrido, de 48,8 kilómetros, atravesará Vilanova, Vilagarcía, Caldas, Meis y Barrantes antes de regresar sobre las 13.00 horas. «Contaremos con carretera libre y pasos cortados gracias a un dispositivo de apoyo», explica Lorenzo Chazo. La inscripción cuesta 20 euros e incluye desayuno, merchandising y pincho final, mientras que los menores de 14 años participan gratis. Habrá regalos, premios, actividades infantiles y el sorteo de un Seat 127 de 1972 entre los inscritos. Las reservas se formalizan en el 657 326 705.

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