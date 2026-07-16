Monte Lobeira reúne en Vilanova coches y motos históricos

Vilanova volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro para los aficionados al motor clásico. La asociación Clásicos Monte Lobeira organiza una concentración de coches y motos anteriores a 1985 que espera reunir a unas 500 personas y cerca de 300 vehículos. La recepción comenzará a las 9.00 horas en el Pazo de Vista Real y la ruta partirá a las 10.30. El recorrido, de 48,8 kilómetros, atravesará Vilanova, Vilagarcía, Caldas, Meis y Barrantes antes de regresar sobre las 13.00 horas. «Contaremos con carretera libre y pasos cortados gracias a un dispositivo de apoyo», explica Lorenzo Chazo. La inscripción cuesta 20 euros e incluye desayuno, merchandising y pincho final, mientras que los menores de 14 años participan gratis. Habrá regalos, premios, actividades infantiles y el sorteo de un Seat 127 de 1972 entre los inscritos. Las reservas se formalizan en el 657 326 705.