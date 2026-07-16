Fiestas
O Grove entrega las medallas de la Virgen del Carmen
Ángeles Domínguez Fernández, José Portela Santaya, Santiago Domínguez Bea, Juan Manuel Campos Bea, Jesús Albarran Isabel y José Luis López Rey Cepeda recogieron las distinciones de este año
La Asociación Virgen del Carmen de O Grove entregó sus habituales distinciones como parte del homenaje a la patrona del sector del mar en el que está inmersa la localidad desde hace unos días.
En esta ocasión, los reconocimientos decididos fueron recogidos por Ángeles Domínguez Fernández, José Portela Santaya, Santiago Domínguez Bea, Juan Manuel Campos Bea, Jesús Albarran Isabel y José Luis López Rey Cepeda.
Los actos se desarrollaron en la iglesia parroquial con la presencia también de autoridades de diferentes estamentos y con una misa oficiada por el ex arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, y el párroco Juan Ventura Martínez.
Desde la entidad recuerdan que cada año distinguen a diferentes instituciones y entidades con estas medallas de la Virgen del Carmen, reconocimiento de las «virtudes y merecimientos que concurren en cada uno de ellas».
Se trata de una tradición de relevancia y desde la asociación indican que «sin duda, hay muchas personas que las merecen», pero es necesario seleccionar cada año a un pequeño grupo».
Asimismo, indican que están abiertos a recibir candidaturas y si alguien considera la existencia de una figura o entidad que la merezca, no tienen más que trasladarlo a su presidente.
No faltó hoy el desfile hacia el templo, en compañía de la Banda Unión Musical de Meaño, y durante la liturgia actuó la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño.
Cabe recordar además que hoy es el día grande de las Festas do Carme en O Grove y los actos continúan a lo largo del día, sumando la gran procesión.
Así, a las 13:00 horas, O Corgo acogerá el tradicional aperitivo para los jubilados de la villa, con un concierto de la Banda Unión Musical de Meaño.
Luego, a las 18:00 horas saldrá la procesión en dirección a la lonja para la misa de recuerdo a los marineros fallecidos, cantada por la Coral Axupen, dando paso a las 19:00 horas a la solemne procesión marítima.
Este acto contará con el baile en honor a la virgen, interpretado por la Asociación Cultural Cantodorxo.
El día finalizará a las 22:00 horas con una nueva verbena a cargo de las orquestas Magos y América de Vigo.
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