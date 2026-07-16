Guardapescas de Vilanova rescatan a dos turistas en kayak que quedaron a la deriva en la ría de Arousa

Guardapescas de Vilanova rescataron hace unos días a dos turistas en apuros que se quedaron a la deriva con sus kayaks en plena ría de Arousa. Uno de ellos tuvo un problema con su embarcación y no eran capaces de avanzar para volver a tierra.

Desde el servicio explican que la patrulla estaba en tierra, en el puerto de As Sinas, cuando una persona se les acercó y les trasladó su preocupación por dos compañeros, un hombre y una mujer, que no regresaban.

Los hechos tuvieron lugar el sábado, en un día de malas condiciones meteorológicas, de tormenta y lluvia intensa, así como fuertes vientos. De hecho, los expertos recuerdan a quienes se adentren en el mar la recomendación de consultar el parte previamente y sobre todo si se desconocen el medio, pues a pesar de la navegabilidad de la ría arousana las condiciones pueden ser cambiantes.

El caso es que los guardapescas salieron en busca de estas estas personas en su embarcación. Cuando los encontraron vieron que el kayak de uno de ellos había sufrido un problema por lo cual no podía continuar navegando con él, además de estar agotado y aterido. También su acompañante se había quedado sin las fuerzas suficientes.

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Por el resto estaban bien, así que los vigilantes los rescataron y subieron sus embarcaciones recreativas al barco con rumbo a tierra, dejándolos en el puerto de As Sinas sanos y salvos.Siempre según fuentes del servicio vilanovés, se trataba de un grupo de turistas que había decidido pasar un día de navegación en la ría de Arousa.